Nyilvánvaló átverés, mégis megőrülnek az emberek ezért a kriptopénzért

Mivel az utóbbi évben elképesztő méreteket öltött a világon a kriptopénz-őrület, elkerülhetetlenné vált a nyilvános érmekibocsátások (ICO - Initial Coin Offering) számának robbanásszerű megnövekedése, hiszen a hirtelen jött reflektorfény miatt sok cég ilyen módon akar bevonni kockázati tőkét üzleti tervei megvalósításához. Bár ezen vállalatok között akadnak potenciálisan sikeresek, amelyek a jövőben valódi értéket teremthetnek, emiatt pedig a tőkebevonáshoz használt kriptopénzek is értéket képviselnek, sok cég komoly üzleti terv és vállalkozásleírás nélkül, felkészületlenül vág bele egy ICO-ba. Sőt, nem kizárt, hogy bizonyos esetekben puszta átverésről van szó, amikor egy érmekibocsátásnak semmi más célja nincs, minthogy az őrületet kihasználva lehúzza az árfolyamemelkedésre spekuláló befektetőket.A technika nagyon is működik, ezt bizonyítja a "Useless Ethereum Token" (UET) nevet viselő kriptodeviza ICO-ja is. Ám itt nem egy szokványos, rosszhiszemű átverésről van szó, az oldalra látogatva ugyanis ez az üzenet fogad minket:

Klikk a képre!

Azzal, hogy beszállsz, pénzt adsz ismeretlen embereknek, akik elköltik majd valamilyen elektronikai kütyüre; eszedbe ne jusson venni belőle.

- szól az őszinte figyelmeztetés.Már a kriptopénz jele is beszédes, hiszen nyíltan bemutat mindenkinek, aki elég hülye ahhoz, hogy belé fektessen.

Forrás: Twitter / Useless Ethereum Token

Más kriptopénzekkel ellentétben garantálni tudom, hogy az UET nem fog elértéktelenedni, hiszen alapból nem ér a világon semmit, ezért innen már csak felfelé mehet az értéke. De senki ne feledkezzen meg róla, hogy ez egy teljesen őszinte ICO: nem akarom, hogy bárki tévedésből arra számítson, hogy az árfolyam majd felfelé megy. Okkal kapta a "haszontalan Ethereum" nevet a token.

310 ethereumot (ezeket lehetett "haszontalan ethereumra váltani az ICO-kor), illetve összesen 327938 dollárt sikerült bevonni, vagy ahogy a készítő fogalmaz, közel 280 nagyképernyős televízió árát.

Ezzel még nincs vége. Lejjebb görgetve a token létrehozója figyelmezteti a potenciális vásárlókat, hogy, ezért várhatóan kevés befektetője lesz majd, kevés dologra lehet majd használni, végső soron pedig kevesen fognak panaszkodni amiatt, hogy minden megtakarításukat elbukták miatta. Az igaz vallomás ez után következik:Jó érzésű ember azt gondolná, hogy teljesen reménytelen egy ilyen ICO számára, hogy összekalapozza a kitűzött célt. A valóság azonban az, hogy ez már tavaly júliusban sikerült neki, azóta pedig egyre több pénzt nyomnak bele az emberek, immárEgy UET jelenleg nagyjából 0,046 dollárt ér (40%-ot emelkedett ma), de a hét első felében lezajlott kriptopiaci vérengzést megelőzően 0,85 dolláron is járt az árfolyam.