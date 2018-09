Nyitásban pattantak meg az amerikai indexek

Vegyes a kép a tengerentúli részvénypiacokon. A Dow Jones és az S&P 500 indexe le tudta rázni magáról az újabb amerikai-kínai csörtét a kereskedelem körül. Előbbi 0,7%-os pluszát tartja nyitás óta, utóbbi 0,1%-kal került feljebb.A Nasdaq ezalatt 0,3%-ot veszített értékéből.Ugyan az elmúlt napokban a kínai és az amerikai kormány is újabb vámtarifákat jelentett be, a befektetőket most az nyugtatta meg, hogy Li Keqiang kínai miniszterelnök azt nyilatkozta, hogy Kína nem tervezi a jüan leértékelését az export támogatása érdekében. Közben a befektetők a Kanada és Egyesült Államok között újratárgyalás alatt lévő szabadkereskedelmi megállapodás részleteire is figyelnek, a legújabb hírek szerint azonban a megállapodás létrejötte csúszik.