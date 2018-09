Ők azok, akik uralják a világot, de könnyen romba is dönthetik

Hatalmasra híztak mára a technológiai vállalatok, ahogy az új technológiák, mint az okostelefonok, a közösségi média, a cloud, vagy a mesterséges intelligencia megkezdték globális térhódításukat. De nem úgy, mint az internetlufi idején, amikor minden cégnek bizalmat szavaztak a befektetők, akinek bármi köze volt a technológiához. Most nagy profitot termelő, hatalmas készpénzállományon ülő és a világ nagy részét a felhasználói táborába hajtó vállalatokról beszélünk.A világ öt legnagyobb tőzsdei vállalata (piaci kapitalizáció alapján) technológiai vállalat. A részvénypiacok egyik legnagyobb problémája most, hogy mit kezdjen az egyre nagyobbra hízó technológia szektorral. Sokan aggódva figyelik, hogyaz Apple, az Amazon és a Microsoft már magában 4 százaléknyi súllyal szerepel. A Facebook, az Apple, az Amazon, a Microsoft és az Alphabet összesen 15,6 százalékos súllyal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy

A világ és a befektetői preferenciák változásait igyekeznek lekövetni az indexeket szolgáltatók is. Ez nem oldja meg a piac nagy problémáját, hogy a technológia szektor milyen erős befolyással van az egész piacra, viszont jelzésértékű a befektetőknek és a részvények átsorolásával milliárdok mozdulhatnak meg a befektetési alapok közreműködésével. Miután az amerikai indexek idei emelkedése nagyrészt a technológiai vállalatok szárnyalásának volt köszönhető, így nem elhanyagolható jelentőségű a lépés.

Unalmas indexből az új kedvenc?

Alphabet

Facebook

Comcast

Walt Disney

Netflix

Twenty-First Century Fox

Charter Communications

Activision Blizzard

Electronic Arts

Twitter

Érdekesség, hogy a FAANG-részvények nem maradtak együtt, az Apple marad az információs technológia indexben, az Amazon pedig a ciklikus fogyasztási javak indexben, míg a Facebook, az Alphabet és a Netflix átkerül a távközlési szolgáltatók szektor indexbe.

A DAX indexet már korábban igazították a trendekhez, most az S&P-indexen volt a sor. A héttől kezdve nagy jelentőségű változtatások léptek életbe: a távközlési szektorindexből kommunikációs szolgáltatások index lett, az átsorolásokban érintett még az információs technológia, illetve a ciklikus fogyasztási javak szektor.Az S&P szektorok átsorolásának lényege, hogy az eddigi információs technológia indexből néhány nagy név átkerült a kommunikációs szolgáltatások indexbe, a távközlési cégek mellé. Illetve volt, amit a ciklikus fogyasztási javak szektorba sorolt át az S&P.A 10 legnagyobb cég, amelyik most bekerül az S&P 500 Communication Services indexbe:Az indexváltozásoknak köszönhetően az eddig minimális súlyú kommunikációs szolgáltatások (távközlés) index az ötödik legnagyobb lesz az S&P 500 szektorok között, 10 százalékos aránnyal. Az információs technológia még mindig vezet majd, de 5 százalékponttal csökken a súlya, 21 százalék alá.

Új részvények kerülhetnek reflektorfénybe

Az átsorolásoknak következtében az eddigi érték jellegű kommunikációs (telekom) szolgáltatások index eltolódott a növekedési részvények irányába. Ennek megfelelően az értékeltségek is változtak, a szektorindex P/E rátája 7,7-szeres értékről 21-szeres értékre emelkedett, a P/BV ráta pedig 1,9-szeresről 3,9-szeresre nőtt. Az osztalékhozam viszont jelentősen csökkent, a korábbi 6 százalék helyett 1,1 százalékra esett.Azzal, hogy a sztárpapírok, mint a Facebook, vagy az Alphabet kikerülnek az információs technológia szektorból, olyan vállalatok kerülhetnek a fókuszba, amelyek eddig kevesebb figyelmet kaptak. A technológia szektorban marad a Cisco Systems, a Juniper Networks, a Xerox, az Akamai Technologies, vagy a Texas Instruments. Ha ugyanis az alapkezelők technológiai kitettséget akarnak szerezni, akkor azt már ezeken a cégeken keresztül tehetik meg, amióta az Alphabet és a Facebook átkerült a kommunikációs szektorba.A technológia szektorindexben az Apple után a Microsoft, a Visa, az Intel és a Cisco lesznek a legnagyobb részvények.Az átalakítás nagy vesztesei azok a befektetők lehetnek, akik a defenzív szektorokat szeretik. Elveszett egy defenzív szektor, amit a befektetők eddig megjátszhattak eladási hullám idején, hiszen például az AT&T mellé bekerült most egy sor olyan növekedési részvény a kommunikációs indexbe, mint a Netflix. Az új index 61 százaléka lesz most növekedési részvény. Akik klasszikus defenzív szektort akarnak megjátszani, annak marad a nem ciklikus fogyasztási javak, az egészségügy, vagy a közszolgáltatók.A technológiai részvények nagy súlya nagy kockázatot is hordoz. Nagyot mentek ezek a részvények és ha elromlik a világban a hangulat (amire van esély a kereskedelmi háborúk és a jegybanki szigorítások időszakában), arra a technológia szektor különösen érzékenyen reagálhat ciklikussága miatt.

Nem csak az amerikai tőzsdén törnek előre a tech részvények

A napokban élesedett a német tőzsde májusban bejelentett változása, miszerint megszünteti a technológiai és a többi részvény elkülönítését az indexekben. Az új metodológia értelmében a technológiai részvények megjelennek az MDAX és az SDAX indexekben is, így a részvények száma az MDAX indexben 50-ről 60-ra emelkedik, az SDAX indexben pedig 50 helyett 70 részvény lesz, kibővülve technológiai cégekkel. A TecDAX index komponenseinek száma változatlan marad.