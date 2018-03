Okos-protézis és stroke-riasztó is készül az egri implantátumgyárban

Korszerű számítástechnikával támogatott vezetői információs rendszert sikerült kialakítani. A US-GAAP (azoknak a számviteli szabályoknak az összessége, amelyeket az Amerikai Egyesült Államokban alkalmaznak) és ÁKFN (Ár, Költség, Fedezet, Nyereség)modell alkalmazása a bevezetésekor még úttörő volt a KKV-k számviteli kontrollingjában

A Dos alapú termelés irányítási rendszer helyett ma már HANA adatbázison működő SAP biztosítja az integrált vállalat irányítási rendszert. Korszerű CRM segíti a kollégák munkáját.

A cégcsoport pénzügyi helyzete stabil. Deviza kockázatokra elsők között alkalmaztuk a bankok Treasury szolgáltatásait.

Fennállásunk alatt közel 3 milliárd vissza nem térítendő támogatás megszerzése önerőből pályázat író segítsége nélkül.

A külföldön működő leányvállalatok kontrolling ellenőrzése, számviteli auditok lefolytatása.

A többek között ortopédiai, gerincsebészeti implantátumokat és ízületi protéziseket gyártó Sanatmetal Kft. évente több mint ezer termékkel bővíti termékkatalógusát, és olyan okos-protézisek fejlesztésén dolgoznak, amelyek már szenzorok segítségével mérik a kopást és követik a gyógyulási folyamatot. A cég pénzügyi vezetőjével,arról beszélgettünk, mekkora erőforrás szükséges az ilyen szintű innovációs képesség fenntartásához, mire lesznek képesek a legújabb implantátumok és miben hoz változást az említett kormányhatározat.: Az én hitvallásom, hogy az információk időben érkezzenek a megfelelő szakterületekhez és pontosak legyenek. A cég növekedéséhez, jövedelmezőségéhez hozzájárul a jól kialakított vezetői információs rendszer. Az elmúlt néhány évben több elért eredményt is sikerként éltem meg:Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy az egészségügy finanszírozása Magyarországon nem kielégítő. A Sanatmetal Kft., mint az egészségügy területére beszállító KKV folyamatos likviditási nehézségekkel küzd, de nemzetközi szinten a disztribútor, illetve leányvállalati partnereinknek is hasonló problémákkal kell szembe nézniük. Emellett mint minden már iparágban, ki vagyunk téve az árfolyam ingadozási problémáknak. Tavalyi évünket például negatívan érintette a török líra-euró árfolyam esése, ugyanis vállalatunk a közelmúltban elindult a nemzetközivé válás útján, működő kereskedő leányvállalataink vannak Törökországban és Romániában is.Technológia transzfert tervezünk Oroszországban, amivel nagy fába vágtuk a fejszénket. Moszkva mellett Obninszkban egy 1500 m2-es gyártó csarnokot szeretnénk átadni és üzembe helyezni 2018 májusában. A beruházás tervezett értéke 3 millió euró. A projekt finanszírozása, gépek exportja saját erőből történik. A szakképzett munkaerő kiválasztása, betanítása megtörtént, a következő lépés az SAP integrált irányítási rendszer bevezetése, technológia honosítása, gyár és termék regisztráció megszerzése. A sikeres projekt után a stratégiánkban szerepel más országokban is hasonló technológiai transzfer beruházás.A 2017. évi rendelés állományunk 12 százalékos növekedést hozott volna, de valójában a kiszámlázott értékünk szerint a bevétel csak 3 százalékkal emelkedett. Ennek oka, hogy a nagyobb export rendeléseinknél az előre fizetést várjuk. Sajnos decemberre nem érkezett meg két nagy rendelés ellenértéke a Mexikói és Pakisztáni partnerünktől. Így ezek a kiszámlázások csak 2018 januárjában történtek meg.

Kovács Ibolya (jobbra) a CFO of the year díj átadóján

Kormányhatározat a hazai orvostechnológiai ipar fejlesztéséről

A kormányhatározat felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy mérje fel azokat az innovatív, hazai gyártóbázison fejlesztés alatt álló vagy már előállított orvostechnológiai termékeket, amelyek piacra vihetők mind a hazai ellátó rendszerben, mind exportképes termékként. Majd szakmai szervezetek bevonásával vizsgálja meg azokat az ágazatspecifikus eszközöket, amelyek segítségével ezek külföldi piacra juttatása elősegíthető.

segíti a beültetést,

segíti a gyógyulási folyamat követését (induló gyulladási folyamat kimutatása, terhelés-túlterhelés kimutatása, a gyógyuló csont teherviselő képességét elemzi)

segíti az implantátum várható élettartamának becslését (ciklusszámok követése, kopás elemzése)

A tavalyi évben árbevételünk 40 százaléka származott belföldi értékesítésből, de a jövőre nézve bízunk benne, hogy az egészségügyben a magyar termék arány növekedését segíteni fogja a 2017. december 29-én megjelent, a hazai orvostechnológiai ipar fejlesztését célzó kormány határozat. Ez az innovatív magyar medika gyártókat helyezi előtérbe. Ez óriási lehetőség nem csak a Sanatmetal-nak, hanem más magyar gyártónak is egyaránt. Emellett a 2018-as tervünkben nagy fejlődési lehetőséget látunk a Latin-Amerikai országokban, illetve Oroszország-ban.Jelenleg 15 fő fejlesztő mérnök dolgozik a cégnél. Az ő munkájukat technikai személyzet segíti a fejlesztési dossziék, termék regisztrációk összeállításában. Külön proto üzemünk van, saját gépparkkal és személyzettel. Árbevételünk 13 százalékát költjük innovációra. A termékfejlesztés területén 1999 óta 3D modellezést alkalmazunk, amely jelenleg a Creo 3 tervezőrendszer. A rendszer része a végeselemes szilárdsági analízis is, amellyel a mechanikai vizsgálatok szimulációját végezzük, valamint a CAM rendszer, amellyel a CNC programok elkészítését, és a megmunkálás szimulációját végezzük. A 3D nyomtatási technológiát szintén régóta használjuk, amely a prototípus gyártás egyik nagyon fontos eszköze.Szeretnénk élenjárók lenni a modern technológiai eszközök felhasználásában. A szenzorok és egyéb technológiák fejlődésével a labor és klinikai vizsgálatok egyszerűsödnek, egyre több minden lesz házi körülmények között mérhető.Előzetes kutatások alapján lehetséges különböző implantátumokba olyan miniatürizált szenzor kapszulák betokozása, amelyben a felhasználás módjától függően:Az első ilyen okos termék, melyet fejlesztésre választottunk ki, a térd protézis. Jelenleg dolgozunk még egy új megoldáson a Szegedi Egyetemmel közös konzorciumban: műtéti tervező - és navigációs eszköz-gyártó rendszerek illetve ezzel kompatibilis implantátumok és műtőeszközök létrehozásán. A projekt során létrejövő navigációs eszközök segítenek majd a kevésbé gyakorlott orvosoknak is a műtétek során.Azt gondolom, hogy eszköz piacra dobásával kicsit megelőztük a korunkat. A jövő egészségügyi rendszere indokolttá teszi, hogy a különböző orvostechnikai eszközökből származó megbízható adatok rendszerezve a kezeléseket végző szakemberek rendelkezésére álljanak. A meglévő WIWE szívdiagnosztikai eszköz rendszerré formálása, és az adatok felhőben való feldolgozhatósága már projekt szinten megfogalmazódott.Jelenleg a cégcsoport leányvállalataival vagyunk 250-en. Van olyan szolgáltatás, amelyet kiszerveztünk alvállalkozásnak.