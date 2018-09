Októberben lép tőzsdére az Aston Martin

Hamarosan sor kerülhet az Aston Martin tőzsdére lépésére, a társaság hivatalos IPO prospektusa csütörtökön jelenik meg, a végleges kibocsátási árat várhatóan október 3-án határozhatják meg, míg a részvények tőzsdei bevezetésére október 8-a körül kerülhet majd sor. Az Aston Martin részvényei esetében a kibocsátási az ársávot előzetesen a 17,5-22,5 fontos tartományban határozta meg a vállalat, amely a sikeres bevezetés esetén azt jelentené, hogy a befektetők akár 5 milliárd fontra is értékelhetik a társaságot.Az Aston Martin számára a tőzsdére lépés időpontja aligha véletlen, miután 2010 után a tavalyi volt az első nyereséges éve a vállalatnak, az Aston Martin augusztus végén közzétett első féléves, pozitív gyorsjelentése mellett a társaság menedzsmentje is kedvezően ítélte meg az Aston Martin jövőjét. A vállalat várakozásai szerint idén 6200 és 6400 luxusautót értékesíthetnek, míg 2020-ban ez értékesített autók száma a tízezer darabot is megközelítheti majd. Mindemellett a cég növekedésében fontos szerepet játszhatnak majd az új modellek kifejlesztésére és a kapacitásbővítésre fordított jelentős beruházások is.Bár az Aston Martin vezérigazgatója a Brexittel kapcsolatban lát kockázatokat, a társaság azonban a motorok és más alkatrészek esetében magasabb készletekkel dolgozik annak érdekében, hogy a cég felkészüljön az uniós határellenőrzés lehetséges visszaállítására a sikertelen Brexit-tárgyalások esetén. A társaság tőzsdére lépésével kapcsolatban az Aston vezére továbbra is optimista, Andy Palmer szerint a cég részvényei iránt példátlan befektetői érdeklődés mutatkozott, és Palmer igyekezett megerősíteni az érdeklődőket abban, hogy Aston Martin tőzsdei bevezetése egy igazi növekedési sztori.