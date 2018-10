Októberi zuhanás a tőzsdéken - Mégis mi folyik itt?!

Lassuló növekedés

A tőzsdei esés mögött meghúzódik, hogy egyre komolyabbak a növekedési kockázatok szerte a világban. A Donald Trump amerikai elnök által kirobbantott kereskedelmi háború valós veszélyt jelent a globális növekedésre nézve, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) részben ezért vágta vissza az idei és a jövő évi világgazdaság növekedésére vonatkozó előrejelzését 3,7%-ra a korábbi 3,9%-ról. Ez persze nem jelent túlzott lassulást, ugyanakkor az IMF felhívta a figyelmet olyan tényezőkre, amelyek tovább lassíthatják a növekedést. Ilyennek számít a globális monetáris kondíciók várható szigorodása, a kereskedelmi korlátot további fokozódása, és az, hogy az állam és a magánszektor adóssága számos országban rekordot döntött, ami felerősíti a sérülékenységet és ronthatja a beruházási aktivitást.

A kínai gazdaság már érzi is a vámháború hatásait, a harmadik negyedéves GDP-növekedés ugyanis rosszabb lett a vártnál. A 6,5%-os GDP-növekedés ugyan csak minimálisan marad el a várt 6,6%-ról, ugyanakkor figyelmeztető jel, hogy ez volt a leglassabb növekedés (a hivatalos adatok alapján) a világgazdasági válság óta. (Persze a kínai GDP-adatot szinte biztosan manipulálják, vagy ez inkább a politika helyzetértékelését és várakozását tükrözi.)

A lassulás jelei az eurózónában is egyre egyértelműbbek. Az év első felében lendületet vesztett a GDP-növekedés, a legfrissebb adatok pedig azt mutatják, hogy nem átmeneti lassulásról van szó, hanem az év második fele is gyengén sikerülhet. Erre utal, hogy tegnap kiderült , októberben közel három és fél éves mélypontra esett a német gazdasági aktivitást mérő Markit beszerzésimenedzser-index értéke. Ez kellemetlen meglepetés, hiszen a piaci szereplők arra számítottak, hogy a gyengébb harmadik negyedév után az utolsó negyedévben erőre kaphat a német gazdaság. Nem csak a német gazdaság van gondban, hanem az euróövezet többi országa is lassul.

Ha eldurvul a vámháború, akkor a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szerint a globális kereskedelem növekedését jelentősen visszavethetik a vámok emelkedése, a helyzet romlása pedig akár 2%-pontot is elvehet a világgazdasági növekedésből.A 2008-as válságból kikecmeregve még velünk élnek a laza monetáris kondíciók, amelyek épp akkor indulnak szigorodásnak, amikor a globális növekedés érett szakaszába lépett és a lassulás esélye egyre nagyobb. A szigorításban a Fed jár az élen, amely már intenzíven emeli a kamatokat, miután az USA-ban teljes foglalkoztatást láthatunk és az infláció elérte (meghaladta) a jegybank célját. A Fed lépései emelik a hitelfelvételi költségeket, egyben hűtik a (túlhevülés jeleit mutató) amerikai gazdaságot. A szigorítás felfelé hajtja a kötvényhozamokat, növeli a félelmeket a GDP-növekedési kilátások kapcsán, és tovagyűrűző hatása lehet a dollárban eladósodott feltörekvő országok gazdaságaira is.Az emelkedő kamatok hatására a sérülékeny feltörekvő országok növekedése lassulhat, amit a nem megfelelő makrogazdasági politika is felerősíti. Argentína recesszióban van, Törökország gazdasága nyáron már visszaeshetett, de Brazília is igen komoly kihívásokkal néz szembe. Az argentin kockázatokat limitálhatja, hogy az IMF felügyeli a gazdasági reformot, Törökországban azonban Recep Tayyip Erdogan elnök szava a döntő, akinek már akkor sikerült valutaválságot kirobbantania, amikor viszonylag könnyebben menedzselhető lett volna a helyzet.Mindeközben az Európában nincs minden rendben. Nem elég, hogy a növekedés az idei első félévben lassulni kezdett az eurózóna legtöbb országában, a valutaunió egyik leginkább eladósodott országa, Olaszország került a figyelem középpontjába. Az új olasz kormány felrúgta a költségvetési konszolidációs programot és az adósság gyors emelkedésével fenyegető, magasabb költségvetési hiányra építő programot fogadott el. Ez egyrészt feszültséget okoz az EU-val, másrészt fokozta a befektetői aggodalmakat és megemelte az olasz hitelfelvételi költségeket, amelyek ha tovább nőnek, akkor újra a figyelem középpontjába kerül az adósság visszafizethetőségének kérdése.Egyelőre nem tartunk ott, hogy olasz államcsőd fenyegessen, de ha a helyzet tovább romlik, akkor nem zárható ki egy olasz mentőcsomag, és végső soron az sem, hogy érdemben megemelkedik az euró szétesésének a kockázata. Az EKB az év végén állítja le a kötvényvásárlási programját - és a jövő év második felében megkezdheti a kamatok emelését -, amely felfelé taszíthatja a kötvényhozamokat az eurózónában.Az EU-nak és Nagy-Britanniának a következő hónapokban kell menedzselnie a Brexit kérdését, és egyelőre közel sem tűnik kristálytisztának a kilépés utáni együttműködés. Bármilyen megállapodás is születik, Nagy-Britannia érdemi GDP-veszteséget fog elkönyvelni - ez a hatás már most látható -, de borítékolható, hogy az EU gazdaságát sem hagyja érintetlenül.Az október tradicionálisan volatilis hónap a tőzsdéken, az elmúlt hetekben látott esések beleillenek a szezonális trendekbe.

Az amerikai tőzsdék magasan felülteljesítők voltak idén, az amerikai indexek történelmi csúcsokat döntögettek, a Nasdaq két számjegyű mértékben emelkedett, szóval volt honnan esni. Az októberi esésekkel már ledolgozták az amerikai indexek az idei emelkedéseket.

Az idei emelkedésben nagy szerepük volt a technológiai papíroknak, így most ezek a részvények a legnagyobb elszenvedői az eladási hullámnak. Az úgynevezett FAANG-részvények lejtmenete azért fáj különösen az egész piacnak, mivel ezek a cégek hatalmasra nőttek (az Amazon is közelíti az 1000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt), így már nagy súllyal szerepelnek az indexekben.

Az emelkedő kötvényhozamokkal a kötvények vonzóbbá válnak a befektetők szemében a részvénypiacokkal szemben, kezd érvényesülni az elszívó hatás a részvénypiacok felől a kötvénypiacok irányába. Közben a bika piacok ezen szakaszában a befektetők egyre inkább átrotálnak a magas növekedésű vállalatok papírjaiból az "érték alapú befektetések" felé. Ennek eredményeként pedig a defenzívebb szektorok felé áramlik a tőke, így jellemzően ezek a szektorok lesznek a felülteljesítők.A vállalati gyorsjelentések nem egyértelműen pozitívak, de ami igazán aggasztó, hogy lassulni kezdett az amerikai vállalati profitok növekedési üteme. Az eszkalálódó amerikai-kínai kereskedelmi háború elkezdett fájni az amerikai vállalatoknak, a Caterpillartól kezdve a Fordig sok mindenkinek. A vámok miatt erősebb dollárra, magasabb olajárakra és emelkedő kamatokra számíthatnak a cégek elemzők szerint. A CFRA Research vezető befektetési bankára szerint könnyen lehet, hogy tetőzött a profitdinamika, ennek fényében pedig a magas vállalati értékeltségeket kevésbé hajlandóak megfizetni a befektetők. Az év elején a tavaly decemberben bejelentett társasági adócsökkentések adtak lendületet a profitnövekedésnek és arra bátorította a cégeket, hogy a külföldön tartott készpénzt hazavigyék. De az adócsökkentések pozitív hatásait ma már ellentételezik az importvámok.