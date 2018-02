Olajat találtak Magyarországon: a Mol elárulta, mikor indul a kitermelés

A Mol magyarországi földgáztermelése jelenleg naponta kb. 4-5 millió köbméter, vagyis a négy vízvári kút a teljes hazai gáztermelés 4-5 százalékát teheti ki.

Négy kútból összesen napi 200 ezer köbméter gáztermelés és 120 köbméter kondenzátum termelése várható a társaság szerint. A Vízvár környékén jelenleg termelő kutak mintegy 100 000 köbméter földgázt és 25 tonna könnyű olajat ('kondenzátumot') termelnek naponta. A földgáz az országos hálózatba kerül majd, így jut el a fogyasztókhoz, a kondenzátumot pedig tartálykocsival a Dunai Finomítóba szállítják.A Mol a hazai lakossági földgázhasználat mintegy ötödét itthon termeli ki. Magyarországon közel nyolcvan éve folyik szénhidrogén-bányászat, és a mezők jelentős része már elöregedett, elapadt vagy különleges mérnöki tudásra van szükség ahhoz, hogy folytatódjon rajtuk a termelés. Részben a Vízvár környéki egységekhez hasonló kutak révén a magyar szénhidrogén-termelés korábbi években tapasztalható csökkenése megállt, és újra növekedési tendenciába váltott.A horvát határ közelében levő Vízvár térségében évekkel ezelőtt kezdték a kutakat fúrni, és kiderült, hogy a földben fölgáz és kőolaj is van. A munkálatok most értek abba a szakaszba, amikor a termelésre alkalmas kutakat rövidesen szolgálatba állítják és megkezdődik a termelés. A beruházástól a helyiek jelentős adóbevételre számítanak, és abban bíznak, hogy számukra is ad munkát - számolt be hétfőn az atv.hu