Olcsóbb bacont, drágább kütyüket hoz a kereskedelmi háború

1. Drágább lesz a karácsonyi bevásárlás

2. Néhány amerikai termék olcsóbb lehet

3. Munkaerőpiaci hatások

A vámok ipari termékekre, mint az acél, az alumínium, hidraulikus turbinák és gázkompresszorok és fogyasztási cikkekre, például televíziók, kamerák, motorok, mosogatógépek, gyógyszerek egyaránt vonatkoznak. A Marketwatch összegyűjtötte, hogy milyen hatása lehet a bejelentett intézkedéseknek az amerikai fogyasztókra.Az amerikai kiskereskedelmi szövetség vezetője szerint lehetne rosszabb is, például az érintett termékek között nincsenek ruházati cikkek és cipők. Egyelőre. Egyébként Kína máris válaszolt Trump bejelentésére: 130 különböző amerikai termékre szabtak ki importvámot, köztük gyümölcsökre és a disznóhúsra. Egyes vélemények szerint ez még csak az "első csapás" és ha nem lesz megállapodás az USA és Kína között, az a fogyasztókra is hatással lesz.Magasabb áron vásárolnak majd Kínából elektronikai cikkeket az amerikai kiskereskedelmi láncok, ami a fogyasztói árakat is megemelheti. De már akár a vámok bevezetése előtt is emelkedhetnek az árak, ha a kiskereskedelmi cégek ara készülnek, hogy hiány lesz a termékekből, ezért felvásárolják a készleteket.Miután Kína is kivetett vámokat amerikai termékekre, például bizonyos fajta élelmiszerekre, mint a magvak vagy a disznóhús, ez azt jelentheti, hogy a kínai kereslet csökken ezekre a termékekre. Az amerikai termelőként keletkező felesleges készletek pedig lenyomják az árakat. 2014-ben, az orosz szankciók idején például az amerikai fogyasztók a csirke árának kismértékű csökkenésével szembesültek.Ez a fogyasztóknak jó, viszont az amerikai mezőgazdasági termelőknek nem kedvez, akik nagyban támaszkodtak a kínai értékesítésekre. A kapacitásokat pedig, amiket egyszer már felépítettek, nehéz visszacsinálni.Amikor Bush elnök 2002-ben 30 százalékos vámot vetett ki az acélra, mintegy 200 ezer amerikai ipari dolgozó vesztette el a munkáját, ehhez képest a becslések szerint mindössze 3-10 ezer acélipari munkás munkahelyét mentették meg.A citrusféléket és a magvakat termelők aggódnak, hogy nem találnak maguknak majd alternatív piacokat. De az amerikai-kínai kereskedelmi háború nem csak a mezőgazdaságban és a gyártásban dolgozók állása lehet veszélyben, de ha visszaesnek a kiskereskedelmi értékesítések, a szolgáltatói szektorban dolgozók állása is áldozatul eshet a kereskedelmi háborúnak. De még a marketingesek és például a kikötőkben dolgozók közül is sokan elveszthetik állásukat.