Olyan elektromos autót ígér a General Motors, amilyen még nem volt!

saját akksikkal,

alacsony költségű és rugalmas platformon gyárt

nagy volumenben autókat

Kínában.

az egyik egy jellemzően benzinmotoros autókat gyártó, az észak-amerikai piacra fókuszáló, elsősorban kisteherautókra és SUV-kra építő cég lesz,

a másik pedig egy kínai központú elektromosautó-gyártó operáció, amely többek között robottaxikat is üzemeltetne.

Tavaly egy Teslával kapcsolatos újságírói kérdésre mondta a Volkswagen vezérigazgatója, Matthias Müller, hogy nem érzi úgy, hogy az elektromobilitásban bármiről is lemaradtak volna, mivel eddig még senki nem csinált profitot elektromos autókkal.Most elég merész bejelentést tett a General Motors vezérigazgatója , Mary Barra ugyanis azt mondta a cég befektetőinek, hogy 2021-re olyan elektromos autója lesz a cégnek, amin már profitot is elérnek. Barra csak azt nem árulta el, hogy ezt hogy akarják megvalósítani. Bennfentesek szerint viszont a terv csak úgy működhet, ha a GMA terv megvalósítása pedig azt is jelentheti, hogy a cég két nagy, egymással párhuzamosan működő operációt futtathat majd:A stratégia megvalósításához szakértők szerint arra is szükség lenne, hogy a GM jelentősen csökkentse az akkumulátoraiban a kobalt mennyiségét, a lítium-ion akkumulátorokban használt messze legdrágább nyersanyag ára ugyanis masszívan emelkedett az elmúlt két évben. A GM azon dolgozik, hogy több nikkelt használjon az akkumulátoraiban, az olcsóbb nikkel használatával ugyanis több áramot tudnának tárolni az új akksik. A GM szakemberei más fejlesztéseken is dolgoznak, amelyekkel 2021-re 145 dollárról 100 dollár alá csökkentenék az akkumulátorcellák kilowattonkénti árát. Ez már csak azért is fontos lenne, mert az akkumulátor az elektromos autók egyik legdrágább alkatrésze, például a GM Bolt árának közel harmadát az akkumulátor-csomag teszi ki. Most 10-12 ezer dollárba kerül csak az akksicsomag, ennek az ára 6 ezer dollárra csökkenhet 2021-re a GM korábbi fejlesztési vezetője, Jon Bereisa szerint, aki azt állítja, hogy a Bolt következő generációjának hatótávja 45 százalékkal lehet nagyobb ugyanolyan akkumulátor-költség mellett, vagy 45 százalékkal lehet olcsóbb az akkumulátor ugyanolyan hatótáv mellett.

Chevy Bolt Fotó: Shutterstock