Olyan népszerű a reptéri busz, hogy egyre nagyobb gond az utasok szállítása

a 100E járat többletszolgáltatásként indult el, a korábbi repülőtéri eljutást biztosító 200E járat változatlan menetrenddel közlekedik.

A szervezet szerint a zsúfoltság oka, hogy a fél évvel ezelőtt bevezetett járat sokkal népszerűbb, mint a kezdetekkor volt. Másrészt a repülők menetrendje nem olyan, hogy egész nap egyenletesen érkeznek a gépek, hanem minden nap, egy néhány órás időszakban sokkal több érkezik és indul, mint máskor. Ezekben az időszakban a 100E is utas-lemaradásos.Mint az egyesület részéről elmondták, a probléma napi szintű, rendszeresen naponta többször is sűrítőbuszokat kell forgalomba állítani a járaton, ami nem normális, egyértelmű jele annak, hogy rossz a menetrend. A sűrítőbuszokat az esetek döntő többségében más vonalakról, sokszor a várost átszelő legfontosabb gerincvonalakról veszik le (5, 7, 8E, 9), mert onnan még hamar oda tudnak érni a buszok a Deák téri indulópontra.Szerepet játszik továbbá, hogy az egyébként nem utas-lemaradásos buszokon is sokszor 60-80 utas utazik. Egy csuklós buszra nagyjából 100 utas komolyabb kellemetlenségek nélkül felfér, azonban ez a reptéri busz, itt majdnem mindenkinek van 1-2 nagyobb csomagja. A legtöbb járaton így lehetetlen normálisan elférni, és főleg kibírni 35-45 percet a Deák és a reptér között.A lap természetesen megkereste a BKK-t is, hogyan kívánnak enyhíteni a helyzeten. A társaság közölte:A BKK, ahogy azt a járat elindításakor is jelezte, folyamatosan vizsgálja a járat utasforgalmát, közlekedési jellemzőit és hatását a repülőtéri forgalom alakulására.A járatok jelenleg teljes üzemidőben 30 percenként közlekednek. Az utasforgalmi igényeknek megfelelően ezen felül a BKK egyes esetekben többlet autóbuszokat közlekedtet, ez azt jelenti, hogy ezekben az időpontokban egymás után két autóbusz indul.