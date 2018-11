Olyan súlyos anomália lépett fel az időjárásban, ami miatt elszállhatnak az árak

Az elhúzódó csapadékhiányos állapot és a sokéves átlagnál magasabb szeptember-októberi hőmérsékletek hatására a folyók vízállása idén ősszel nem tudott visszaállni az ilyenkor megszokott szintekre. A nyáron elért történelmi mélypontokról ugyan átmenetileg emelkedett a vízállás rövidebb esős időszakok hatására, ahogyan az a Rajna németországi vagy a Duna magyarországi szakaszán is látható volt, azonban mostanra ismét nem sokkal a rekord alacsony szintek közelébe süllyedt. Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelzését, illetve annak hibahatárát figyelembe véve november közepén akár ismét megdőlhet a negatív rekord.

Anélkül, hogy mélyebben elmerülnénk a jelenség hátterének elemzésében, annyi megállapítható, hogy a kontinens nagy részén egy olyan, úgynevezett csapadék anomália figyelhető meg, amely miatt az ilyenkor szokásoshoz képest helyenként több tíz centiméterrel kevesebb eső hullik Európában. A legsúlyosabban érintett régiók között található a Duna vízgyűjtő területének nagy része, különösen a Balkán. Az elmúlt napokban hullott csapadék érdemben nem javította a helyzetet, az Országos Meteorológiai Szolgálat által a Középtávú Időjárás-előrejelzések Európai Központja nyomán közölt aktuális előrejelzés alapján pedig a következő hetekben sem várható radikális fordulat. Némi javulás november végén, december elején várható, ilyen távon azonban az előrejelzésektől már nem várható nagy pontosság, és kérdéses, hogy lesz-e érdemi kedvező változás.

Ez pedig a Duna mellett a nyugat-balkáni folyók vízszintjét, ezzel a régió vízenergia-termelését is jelentősen visszavetette, ami ugyanakkor felfelé hajtja az áramárakat. A Duna és a Száva-folyóban a magyarországi helyzethez hasonlóan évtizedek óta nem látott homokpadok bukkantak elő, ahogy a vízállás fokozatosan csökkent a csapadék szűkössége miatt. Magyarországgal szemben, ahol a hajóforgalmat szinte teljesen leállították, Szerbiában még elközlekednek a hajók a a csökkentett merülési értékek mellett. A Vaskapu szerbiai oldalán működő vízerőműnél az 1972-es megnyitás óta a legalacsonyabb, az 1986-os rekord mélységeket is megdöntő szintekre csökkent a vízhozam.Az október végére, november elejére kialakult állapot miatt a szerb vízenergia-termelés mintegy 20 százalékkal esett vissza az Elektroprivreda Srbije (EPS) szerb állami villamosenergia-szolgáltató adatai szerint. A Reuters által idézett villamosenergia-kereskedelmi adatok szerint november elején a szerb vízenergia-termelés mintegy 27 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, és a szomszédos Bosznia-Hercegovinában is hasonló a helyzet. A szerb és horvát áramtőzsdéken a spot áramárak több mint 30 százalékkal emelkedtek az év eleje óta, az áramszolgáltatóknak, különösen a vízenergiának kiemelten kitett Albániában pedig importtal kell pótolniuk a kieső mennyiséget.A balkáni fejlemények a szomszédos országok árampiacain is felfelé hajtják az árakat. A magyarországi másnapi zsinórtermék ára jelentősen az elmúlt évek átlaga felett alakul idén ősszel, igaz, ebben a vízenergia-termelés csökkenése mellett több más ok, így a földgáz drágulása és a szén-dioxid kvóta árának megugrása is szerepet játszott. Ez tükröződik a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal legutóbbi, szeptemberi árampiaci jelentésében is.

A tartósan csapadékhiányos állapot és a sokéves átlagot jelentősen meghaladó hőmérséklet nyár óta sújtja kisebb-nagyobb megszakításokkal, változó mértékben a kontinens jókora részét. A tavaly év végi, idén év eleji bőséges csapadéknak köszönhetően a balkáni vízenergia-termelés 2018 első felében még meghaladta a 2017-es értékeket. Szeptemberben viszont már a tavalyinál is alacsonyabban alakult a termelés, viszont a Kelet-Balkánon még ekkor is kedvezőbb volt a helyzet a tavalyinál, a MEKH statisztikái szerint Bulgáriában és Romániában idén szeptemberben több vízenergiát termeltek, mint 2017 hasonló időszakában.

Balkán, a vízenergia Mekkája A Balkánon már most is számos kisebb-nagyobb vízerőmű üzemel, azonban az EU támogatásával további jelentős számú gát és vízerőmű jöhet létre. A RiverWatch és az Euronatur adatai szerint a régióban közel 3000 (2796) új duzzasztómű építését tervezik. Ugyanezen forrás szerint a gátak 37 százaléka védett területeken, nemzeti parkok és NATURA területeken létesülne. A projektek jelentős részét az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), az Európai Beruházási Bank (EIB) és a Világbank is támogatta. Az EU elméletileg ügyel a környezetvédelmi vonatkozásokra, azonban ez nem mindenhol győzte meg a helyieket, akiknek a tiltakozására az EBRD több projekt esetében visszavonta támogatását, így például a macedón Mavrovo Nemzeti Parkban és a horvátországi Ombla-folyón tervezett beruházások esetében. A bank ehelyett inkább fotovoltaikus naperőmű-beruházások támogatásáról döntött.

A szokatlanul meleg és száraz idő következtében már nyáron számos európai országban sokéves, helyenként történelmi mélypontra süllyedt a folyók vízszintje. Az apadás hatására a hajóforgalmat például Német- és Magyarországon is szigorúan korlátozták, az alacsony vízállással együtt járó szokatlanul magas vízhőmérséklet miatt Európa-szerte számos vízhűtéses fosszilis és atomerőmű termelése csökkent, volt, ahol a tüzelőanyag-szállítmányok visszaesése miatt. Skandináviában már az év első felében is sokkal kevesebb eső esett a megszokotthoz képest, Norvégiában az első félévben hozzávetőleg 45 százalékkal maradt el a csapadékmennyiség 2017 hasonló időszakától, ami lokálisan rekord villamosenergia-árakhoz vezetett.A sokak által a klímaváltozásnak tulajdonított jelenségnek messzeható következményei lehetnek, nem csupán a vízenergia szerepének és lehetőségeinek újragondolását szükségessé téve. Az idei fejlemények alapján ugyanis kiderült, a nap- és szélenergia mellett nem csak a vízenergia, de a folyók hűtő- és tüzelőanyag-szállítási képességére támaszkodó szén-, gáz- és atomerőművek sem teljesen függetlenek az időjárástól. A várakozások szerint egyre gyakoribbá váló időjárási szélsőségek, valamint a sokéves csapadékmintázatok módosulása így hosszú távon is emelő hatással lehet a villamosenergia-árakra, növelve egyúttal az áramkorlátozások valószínűségét is.