Online értékesítési adót vezetne be a Tesco

A Tesco egy hivatalos levélben arra kéri a brit kormány tagjait, hogy vezessen be egy 2%-os online értékesítési adót, hogy ezzel kompenzálják a boltok által fizetendő vállalkozói adó mérséklését. A brit üzletlánc szerint a mostani rendszer igazságtalan és számos negatív hatással bír a brit vállalkozásokra nézve.A Tesco éves szintem mintegy 700 millió fontot fizet vállalkozói adó címén, ezzel az egyik legnagyobb, ingatlanalapú adóbefizető az országban. A szupermarket szerint a kormány 1,5 milliárd fontnyi bevételhez jutna, ha az online vásárolt fizikai árukra 2%-os adót vetne ki.Ezt a bevételt a kormány arra használhatná, hogy csökkentse a kereskedőházak által fizetendő adó mértékét 20%-kal, hozzátéve, hogy a kisebb üzletek mentesülhetnének az online értékesítési illeték alól.Dave Lewis Tesco-vezér szerint a jelenlegi adórendszert sürgősen át kellene alakítani, szerinte a kereskedők által fizetett adó már idejét múlt, és fenntarthatatlan, erre bizonyíték, hogy a kiskereskedői szektorban tavaly 7500 áruházat zártak be, miközben a szektor továbbra is 3 millió embernek ad munkát.