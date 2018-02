Onnan érheti támadás a magyar vállalkozásokat, ahonnan legkevésbé várnák

Belső fenyegetés

A bizalmi vagyonkezelés nyugaton széles körben ismert és elterjedt módszer, Magyarországon viszont, ahol a piacgazdasági keretek jóval később alakultak ki, mostanában válik aktuális problémává a jelentős értékű cégvagyonok generációk közötti átadása. De miképpen konzerválható a vagyon a későbbi generációk számára anélkül, hogy az széttöredezzen vagy az utódok elherdálják?A fejlett tőkepiacú országokban is számos példa akad arra, hogy hozzá nem értő családtagok kezébe kerülő vagyont elkótyavetyélik. Ehhez pedig még "tékozló fiú" sem kell, elég, ha a vállalat vezetéséről vagy cégstruktúráról az örökösöknek más elképzelései vannak, a belső nézeteltérések máris visszaüthetnek a teljesítményre. De ennél kevésbé drámaibb helyzetben is szükségessé válhat egy alternatív jogi megoldás, ami a cég túlélést szavatolja.

Az utódoknak egészen más tervei lehetnek a családi vagyonnal.

Egy vállalkozás életében eljöhet az a pillanat, amikor a vagyon mérete, vagy összetettsége olyan szerteágazó tudást kívánna meg, ami meghaladja a tulajdonos erejét, kapacitását. De arra is számos példa van, hogy az irányítás továbbadása a családon belül nem oldható meg megnyugtatóan. Vagy nincs gyermek, akinek át lehetne adni a stafétát, vagy az utódnak nem célja, szándéka, hogy a vagyont átvegye, a céget tovább vigye

Ez a mai jogrendszerben úgy néz ki, hogy a tulajdonos szerződést köt a vagyonkezelővel, amiben meghatározzák a kezelésre átadott vagyont, az átruházott jogokat és követeléseket és a kedvezményezetteket. A tulajdonos kiterjedt szabadsággal bír arra vonatkozóan, hogy meghatározza, hogyan lehet valaki kedvezményezett, hogyan részesül a juttatásokban és hogyan szűnhet meg az erre való jogosultsága.

- mondta, az RSM Legal adójogásza a Portfolio-nak.Nemzetközi szinten ilyen esetekben régóta bevált módszer a bizalmi vagyonkezelés (BVK), amire 2013 óta már a magyar jogrendszer is lehetőséget biztosít, sőt, a feltételek 2017-es finomhangolása után pedig mind a vagyon tulajdonosának mind a vagyonkezelőnek előnyösebb körülmények születtek."Több olyan privátbanki ügyfelünk is van, aki egyben egy vállalkozás alapítója is, és azt tapasztaljuk, hogy a generációváltás most válik aktuálissá a mi ügyfeleink körében is. Mint privátbanki szolgáltató, kötelességünknek érezzük, hogy a generációváltás témájával kapcsolatban is választ tudjunk adni ügyfeleinknek, szakértő partnereinken keresztül"- mondta el, az Erste Group Privátbanki Kompetencia Központjának vezetője.A bizalmi vagyonkezelés gyökerei már a római jogban is megtalálhatóak, de leginkább az angolszász jogban meghonosodott "trust" jogintézményével mutat hasonlóságokat. A 13. századi Anglia keresztes lovagjai sok időt töltöttek otthonuktól távol, ezért megbíztak valakit, hogy igazgassa vagyonukat. A föld és a tulajdon kezelése egy hűséges jó barátra vagy harmadik félre szállt, aki felé megvolt a bizalom - innen az elnevezés: a trust magyarul bizalom -, hogy azt egy kijelölt kedvezményezett hasznára kezelje.Ha a tulajdonos elhunyt a csatában vagy cselekvőképtelenné vált, akkor a vagyonkezelő biztosította a tulajdonos akaratának megvalósulását. Ez lett a vagyonkezelői szerződések alapja. Az áttörő népszerűséget az hozta meg számára, hogy a kezelt vagyon a hagyatéki ügyekből is kihagyható, hiszen így kikerül a saját tulajdon köréből. Az örökösökhöz pedig a bizalmi vagyonkezelés speciális szabályai szerint kerül át, nem az örökösödés szabályai alapján.Illetve egy jól átgondolt szempontrendszert és keretrendszert állíthat fel és maga határozhatja meg milyen rugalmasságot, döntési jogokat ad a vagyonkezelőnek a vagyon gyarapítására."Ha nincs - vagy nem megfelelő az - aktív utód, a vagyonkezelő egy megfelelő tudású külső operatív menedzsmentre bízhatja a cég működtetését, irányítását, vagy profi alapkezelőkre a pénzügyi befektetések gondozását. A bizalmi vagyonkezelő jogosulttá válhat a céget eladni, részben vagy egészben, a vagyon, vagy hozama akár jótékony célra is fordítható" - mondta a szakértő. Azt is hozzátette, hogy akkor is jó lehet ez a jogintézmény, ha vannak örökösök, akik részt vesznek a cég működésében."Ilyenkor jó opció arra, hogy a vagyonfelosztás, a generációkon átívelő örökösödés ne okozzon problémát. Egy generációugrásnál fokozatosan tágulhat a kör, több gyermek, házastársak, illetve az ő gyermekeik is beléphetnek a körbe a lefektetett szabályoknak megfelelően, így elkerülhető a vagyon szétaprózódása, a cég működésképtelenné válása. Az első, vagy második generációs vagyonnál érdemes és ki is lehet alakítani a későbbi tulajdonosi szerkezetet, lefektetni, hogy ki miben, milyen feltételekkel vehet részt így a cég fennmarad, nem fenyeget az a veszély, hogy az utódok azt tönkre teszik" - mondta Szűcs.Jó nemzetközi példa erre, ahogyan, az LA Lakers és más sportbefektetések tulajdonosa gondoskodott vagyona, családja és a kaliforniai sztárcsapat sorsáról. A befektető 1979-ben vásárolta meg a Lakers-t, amellyel összesen tíz bajnoki címet szerzett 2013-ig. Hat gyermeke a család tulajdonában álló cégeknél dolgozott. Buss halála előtt vagyonát egy vagyonkezelőre bízta, így 66 százalékos Lakers tulajdonrészére eső szavazati joga halála után egyenlő részben került felosztásra gyerekei között. Rendelkezése megerősítette a Lakers operatív irányítói pozíciójában lányát Jeanie-t, míg a szakmai irányítást fia Jim vitte tovább és hogy a későbbi viták elejét vegye, korlátozta a vagyonrészek eladhatóságát.

Jerry Buss és lánya, Jeanie Buss egy sajtótájéjoztatón.

A cikk megjelenését az Erste Bank támogatta.

Nem volt ennyire előrelátó a L'oreal tulajdonosa,, aki bár zseniálisan menekítette ki a céget sok viharból, halála után mégis bizonytalanná válhat a vagyon sorsa ismert öröklési terv hiányában. A bizalmi vagyonkezelés felé vezető első lépés lehet egy családi alkotmány megfogalmazása, amely már képes lefektetni a szabályokat a család növekedését is figyelembe véve. Ezzel biztosítani lehet a későbbi viták megelőzését, megóvva a jól működő cégeket a szétforgácsolódástól.