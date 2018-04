Optimisták az elemzők a Spotify IPO-ja előtt

A keddi kereskedés kezdete előtt a piaci szereplők optimisták, a MarketWatch által megkérdezett elemzők pozitívan ítélték meg a svéd cég kilátásait, az RBC Capital elemzője is optimista a streaming zeneszolgáltatóval kapcsolatban. Mark Mahaney felülsúlyozás és 220 dolláros célárfolyam mellett optimista Spotify kilátásaival összefüggésben, miután Mahaney szerint a cég képes lehet az olyan óriásokkal is felvenni a versenyt, mint az Apple vagy az Amazon. Az elemző mindemellett azt is kiemelte, hogy a társaság mellett szól az erős márkanév és a platform-semleges jelenlét is.Mahaney szerint a társaság növelheti majd a bruttó árrését a későbbiekben, ahogy egyre jobb feltételeket biztosít magának a kiadókkal szemben. A társaság bruttó fedezeti szintje 21 százalékra emelkedett tavaly a korábbi év 14 százalékos értékével szemben, míg a Spotify hosszú távon 30-35 százalékos bruttó fedezeti szintet tűzött ki maga elé.Az MKM Partners elemzője is optimista a Spotify árrés kilátásaival összefüggésben, bár Rob Sanderson, a társaság elemzője szerint az árrés bővülése nem szükségszerűen a lemezkiadók nyereségének kárára nő majd, míg az elemző azt is kiemelte, hogy izgalmasnak találja a Spotify streaming szolgáltatását, amelyeknél a lejátszások 30 százaléka programozott, és nem közvetlen lekérés útján kerül lejátszásra.Rob Sanderson vételi ajánlás és 200 dolláros célárfolyam mellett kiemelte, hogy a társaság részvényei esetében a bevezetés utáni napokban és hetekben szokatlan kereskedési dinamikára számít, és bizonytalan a részvényekre vonatkozó rövid távú likviditás rendelkezésére állásával kapcsolatban.Az Atlantic Equities elemzője felülsúlyozás és az idei év végére előre vetített 160 dolláros célárfolyam mellett szintén optimista a társaság részvényeire, James Cordwell kiemelte, hogy a Spotify egy felhasználóra jutó átlagos árbevétele csökken, miután a felhasználók a társaság családi csomagjára váltanak, amely a társaság üzleti modelljét az egyedi felhasználóktól a háztartási felhasználás felé mozdította el. Ennek következtében a társaság árbevétele növekedést tudott felmutatni az egy felhasználóra jutó átlagos árbevétel csökkenése mellett is, Cordwell elemzési modellje szerint a társaság 28,3 százalékos bruttó fedezeti szint mellett 2020-ban már nyereséges lehet.