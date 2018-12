Opus: lezárult a visontai naperőmű eladása

A társaság szeptemberi közgyűlési döntésének megfelelően lezárult a Mátrai Erőmű Zrt. visontai naperőművének adásvétele, december 19-én a létesítmény az MVM Hungarowind Kft. tulajdonába került. A szerződés értelmében a 16 megawattos naperőmű üzemeltetését és karbantartását a jövőben is a MERT végzi, amelyet bérleti díj illet meg a terület, valamint a transzformátor és a hozzá kapcsolódó vezetékek használatáért. A zárási feltételek teljesüléséhez a szükséges engedélyeket a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal (MEKH) megadta.Az adásvétel illeszkedik a Mátrai Erőmű hosszú távú stratégiájába, amelynek célja, hogy 2030-ban is a vállalat adja a hazai villamosenergia-termelés ötödét. A MERT megújuló energiaforrásokra alapozva, illetve az energiatárolási és -szabályozási technológiák létesítésével készül a szén alapú erőművek fokozatos kiváltása utáni időszakra. Az ehhez szükséges, több tízmilliárd forintos projektek megvalósítása érdekében a vállalat értékesíti egyes vagyonelemeit.Ehhez kapcsolódik a bükkábrányi bánya rekultivált földterületeinek értékesítése is. Az egykori hányóterületeken mezőgazdasági művelésbe sorolt földrészleteket, jellemzően erdőket alakított ki a Mátrai Erőmű Zrt. Az így létrejött ingatlanok már nem szolgálták a vállalat működését, ezért a mezőgazdasági területeket a társaság felajánlotta a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek. A szerződést december 10-én írták alá, a vételárat még idén kifizeti a földalapkezelő.A MERT célja, hogy a megváltozott körülményekhez igazodó, stabilan nyereséget termelő pályára álljon, mert csak így tudja betölteni a villamos energia stabil termelésén keresztül a nemzetgazdaságban rá jutó stratégiai szerepét és garantálni a munkahelyek megőrzését. A Mátrai Erőmű tízéves megújulási programjának megvalósításával képes lesz átvezetni a vállalatot a karbonmentes gazdaságba. Ennek egyik első eleme az új, bükkábrányi naperőmű, amely a tervezettnél korábban, már februártól áramot termel. A következő fotovoltaikus erőmű Halmajugrán valósul meg, szintén egy bányaművelés után rekultivált területen; a fejlesztés előkészítésén már intenzíven dolgoznak a társaság szakemberei. A két naperőmű 40 megawattnyi áramot termel majd.Az Opus árfolyama 0,3 százalékot csökkent szerdán a keddi záráshoz képest, így 478 forinton fejezte be a kereskedést.