Óriási atomüzletet köthet Romániában Kína

A budapesti Kína-Kelet-Európa csúcson és annak apropóján Magyarország mellett más régiós országok is jelentős fejlesztésekről folytattak megbeszéléseket az ázsiai ország vezetőivel.A csúcstalálkozón Bosznia-Hercegovina egy 750 millió eurós hitelmegállapodást kötött a kínai külkereskedelmi bankkal egy új szénerőművi egység finanszírozására. A megállapodás értelmében az EPBiH bosnyák közmű vállalat tuzlai szénerőművéhez egy 450 megawattos új egységet építenek a Reuters értesülései szerint. Az EPBiH már 2014-ben konzorciumot alapított az erőműbővítésre, amelynek a China Gezhouba Group, valamint a Guangdong Electric Power Design erőműtervező is tagja. A fejlesztést azonban - amely az egyik legnagyobb energetikai célú projekt az országban - a finanszírozási problémákra tekintettel elhalasztották, a mostani megállapodással azonban vélhetően új lendületet kaphat.Ezen túl, a kínai állami nukleáris energia társaság (CGNPC) jelenleg is tárgyal Romániával két új reaktorblokk felépítéséről a kínai Xinhua hírügynökség értesülései szerint. A cernavodai atomerőmű két új egységgel történő bővítése egy becslések szerint körülbelül 7 milliárd eurós beruházásban jöhet létre, és megvalósulása esetén a legnagyobb kínai projekt lenne Közép-Kelet-Európában.A jelenleg két, egyenként 706 megawattos kanadai reaktorblokkot tartalmazó cernavodai atomerőmű bővítését 2007 óta tervezik, de a kiírt tendert 2009-ben szabálytalanságokra hivatkozva érvénytelenítették. A 2014-ben ismét kiírt tenderre egyedül a kínai CGN jelentkezett, és bár 2015-ben már memorandum is született az akkor hozzávetőleg 6 milliárd eurósra tervezett finanszírozásról, a projekt ismét elakadt, és csak idén szeptemberben indult újra. A korábbi hírek szerint a román Nuclearelectrica és a CGN a tervezéstől az üzemeltetésig terjedő fejlesztésről állapodott meg, a beruházásról szóló végső döntést pedig romániai sajtóértesülések szerint 2017 végéig hozhatják meg Bukarestben.