Óriási könnyítést kapnak az autópályázó autósok

Az új előírás szerint a fizetős hálózatra lépéstől számítva 60 perc állna az úthasználók rendelkezésére a jogosultság megváltásához.

A megyei matricák bevezetésével megjelent új felhasználók a rutinosabb vásárlóknál gyakrabban ütköztek kisebb nehézségekbe. A külföldi járművekre kiszabott pótdíjak hatékonyabb beszedése is hozzájárult a jogkövető magatartás elmúlt években tapasztalt elterjedéséhez, a bliccelési kísérletek visszaszorulásához. Így lehetővé válik a szolgáltatásért fizetni kész autósok figyelmetlenségeinek, tájékozatlanságból fakadó tévesztéseinek enyhébb elbírálása. A javasolt változtatások zömének alapvető célja, hogy kiiktassák az adminisztratív buktatókat és többletköltségeket, amelyek az elmúlt időszakban gondot okoztak az úthasználók számára.Az egyik legfontosabb tervezett intézkedés lehetővé tenné, hogy pl. a véletlenül díjköteles útszakaszra tévedő autósok az utazás megkezdése után is megvásárolhassák az e-matricát.Az e-matricákat a továbbiakban is érdemes már indulás előtt beszerezni akár személyesen, akár elektronikus úton. A jóhiszemű mulasztók azonban a jövőben mentesülhetnek a pótdíjazás alól, ha a megfelelő jogosultságot a díjköteles útra hajtást követő egy órán belül megveszik.A hatályos szabályozás szerint a jogosulatlan úthasználatért kiszabott 14 875 forintos alap-pótdíj már 30 nap után 59 500 forintra nő.a. Ha a jármű az arra egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik,kellene fizetni, amely 60 napon belüli rendezés esetén 7 500 forint lenne.Ha az úthasználónak a jogosulatlan úthasználat és az első felszólítás kézhezvétele között eltelt időben kettőnél több pótdíjfizetési kötelezettsége keletkezett, akét, a járműre irányadó alap-pótdíj vagy különbözeti pótdíj összegére. A kérelem benyújtásáraA kérelem egy rendszámra egy naptári évben többször is benyújtható lenne. A rendszer üzemeltetője a jövőben a pótdíjfizetésre kötelezett természetes személy kérelméreengedélyezhetne, ha az egy összegű rendezés jelentős anyagi terhet róna a mulasztóra.Egy rendszámra naptári naponként egy pótdíj szabható ki, azonban a továbbiakban elkerülhetővé válhat az is, hogy az éjfélnél valamelyest tovább tartó, viszonylag rövid idejű használat miatt egy útra két büntetést fizettessenek meg. A módosítási kezdeményezés rendezi az üzemszünetek ügyét is: a javasolt rendelkezések kimondják, hogyA D2 járműkategóriába tartozó (pl. 7 főnél több személy szállítására alkalmas) személygépkocsira regisztráció után igénybe vehető nagycsaládos kedvezmény nemcsak a négy, hanem más szabályozásokhoz igazodva már a három gyermeket nevelő családok számára is elérhető lehet.A következő szezontól, jövő júniustólAz új termék ára az 1470 forintos heti jogosultsághoz képest mindössze 2500 forint lehet.Egyszerűsödhet számos szolgáltatás, például a jogosultság átírása egyik járműről a másikra (új autó vásárlása vagy családon belüli átadás esetén). A tervek szerint egyszeri ügyintézés alkalmával egyszeri díjfizetés történhet, így megszűnhet a többi között az a gyakorlat is, amely rendszámelírás esetén karakterenkénti díjfizetést írt elő.Az autósok költségeit és adminisztrációs terheit csökkentő előírások gyors véglegesítésük esetén legkorábban 2018. január elsejétől léphetnek hatályba. Az e-matricás rendszerhez kapcsolódó ügyintézést megkönnyítő egyes rendelkezéseket a már folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell majd.