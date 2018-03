Óriási összeget fizet be az Apple Írországnak - Megvan, ki kezeli a pénzt

Az Európai Bizottság 2016 augusztusában mondta ki, hogy az Apple tisztességtelen adóelőnyökhöz jutott Írországban és Dublinnak az Európai Bíróság előtt kell számot adnia arról, miért késlekedett az adó begyűjtésével.Bár az Apple és az írek is állították, a köztük lévő adófizetési megállapodás megfelel az ír és az EU-s törvényeknek, a bizottság arra kötelezte az országot, hogy 13 milliárd eurónyi elmaradt adót szedjen be az Apple-től, ami az EU-s kamatokkal együtt elérheti a 15 milliárd eurót.Az ír pénzügyminisztérium március elején jelentette be, hogy a Bank of New York Mellont bízza meg az Apple-től beszedett pénzből felállított alap adminisztrációjával, a pénzt kezelését pedig az Amundi, a BlackRock és a Goldman Sachs végzi majd.