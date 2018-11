Őrizetbe vehetik a Nissan elnökét, számolt be róla a Reuters a japán Asahi lap értesüléseire hivatkozva, a Renault elnök-vezérigazgatói posztját is betöltő Carlos Ghosn a gyanú szerint, megszeghette a japán tőkepiaci törvényeket.A gyanú szerint Carlos Ghosn a valós fizetésénél alacsonyabb jövedelmet vallhatott be a hivatalos dokumentumokban, a Reuters szerint Ghosn önként lépett kapcsolatba a japán ügyészekkel. A Reuters beszámolója szerint a Nissan helyi idő szerint este ígért részletes tájékoztatást az ügyben.