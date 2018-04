Orosz-amerikai hidegháború a tőzsdén

Az Egyesült Államok orosz magánszemélyekkel, üzletemberekkel, kormányzati személyekkel és orosz vállalatokkal szemben is szankciókat helyezett kilátásba, amiért az amerikaiak szerint az oroszok többször beavatkoztak az USA belügyeibe, többek között a 2016-os amerikai elnökválasztást is befolyásolhatta Oroszország.Az orosz üzletember, Oleg Gyeripaszka tőzsdei érdekeltségeinek is nagyot esett az árfolyama, a többek között az alumínium-érdekeltségeket irányító EN+ Group árfolyama 21 százalékot esett a londoni tőzsdén, mivel a vállalat is rajta van a szankciós listán.Az orosz aluminíumipari vállalat, a Rusal árfolyama 14 százalékot esett a moszkvai tőzsdén, ennek a cégnek februárig Gyeripaszka volt az elnöke. A Rusalt esélyesnek tartották, ara, hogy a profi befektetők által kiemelten figyelt globális MSCI indexbe is bekerüljön, de a szankciók miatt erre jelenleg kicsi az esélye, hiába teljesíti az indexbe kerülés feltételeit.