Orosz milliárdosokon múlhat az elektromos autók jövője

Kik harcolnak?

Miért fontos?

A harc két orosz milliárdos, Vlagyimir Potanyin és Oleg Gyeripaszka között folyik, tárgya pedig a Nornickel néven ismert társaság. Míg Potanyin -, aki a második leggazdagabb orosz - bővíteni kívánja üzletét és új készletek megszerzésével igyekszik biztosítani pozícióját az iparágban, addig a 16. leggazdagabb Gyeripaszka, a Ruszal alumíniumóriás elnöke elsősorban az osztalék maximalizálása, illetve az adósság csökkentése céljával érdekelt a profit növelésében. Potanyin 30,5 százalékos részesedéssel rendelkezik a Nornickelben, míg a Ruszalban 27,8 százalékkal.A vetélkedés kimenetelén nem kevesebb múlhat, mint a rendkívül keresett fémek globális kínálatának alakulása, a Nornickel ugyanis a világ második legnagyobb nikkeltermelője, valamint a világ ötödik legnagyobb kobalttermelője. Az elmúlt két évben mindkét fém árfolyama meredeken emelkedett, részben az elektromos autók, illetve a fogyasztói elektronikai termékek akkumulátorai, valamint a megújuló energiaforrások energiatároló rendszerei felől támasztott erősödő kereslet hatására.

Trading Economics

A kobalt árfolyamát több mint háromszorosára hajtották az erőteljes keresleti kilátások. A Nornickel szerint a korábban zömmel a rozsdamentes acél gyártására alkalmazott magas minőségű nikkel több mint 40 százalékát akkumulátorok gyártásában fogják felhasználni 2025-ig.

Trading Economics

Előzmények

Miért lángolt fel ismét a harc, és mi jöhet most?

A küzdelem története körülbelül egy évtizedre nyúlik vissza, amikor is a Ruszal részesedést vásárolt a Nornickelben. Az alumíniumárak összeomlása miatt azonban a Ruszal képtelen volt törleszteni adósságait, amelyekbe a vásárlás miatt verte magát. A társaság 2009-ben 17 milliárd dolláros adósságrendező hitellel igyekezett biztosítani életben maradását, amelynek nagysága példátlan az orosz gazdaság történetében. Közben Potanyin részvényvisszavásárlásokkal igyekezett növelni a Nornickel saját részvény állományát.Miután a két fél a társasági kontroll körül is összecsapott, Vlagyimir Putyin orosz elnök is közbelépett, így 2012-ben átmenetileg tűzszünet állt be, miután egy újabb milliárdos, Roman Abramovics is részesedést szerzett a Nornickelben (jelenleg 6 százalékos pakettel rendelkezik a társaságban). Ezáltal már sem Gyeripaszka, sem Potanyin nem volt képes dominálni a társaságot.A viszály ismételt fellángolása azzal függ össze, hogy a 2012-es megállapodásban rögzített ötéves nyugalmi időszak leteltével Abramovics részesedése bizonyos hányadának értékesítését tervezi. A részesedésért máris bejelentkezett Potanyin Interros Holding nevű társasága, ahogyan Gyeripaszka Ruszalja is, mivel továbbra is mindkét fél befolyása növelésére hajt. A Ruszal azonban ellenzi az Abramovics tervezte értékesítést, mivel állítása szerint az megzavarhatja az érdekek egyensúlyát, ami az elmúlt öt évben stabilizálta a kapcsolatokat. A Ruszal bírósági végzéssel is igyekszik blokkolni a tranzakciót.A vita megoldásának másik lehetséges módja az lehet, hogy két fél egy kötelező aukción licitál a másik fél részvénycsomagjára, amelyen a vesztesnek kötelező jelleggel értékesítenie kellene pakettjét, bizonyos, a piaci ár feletti prémiummal. A 2012-es alkuban rögzített, úgynevezett "shoot out" mechanizmus azonban pénzügyileg nyilvánvalóan rendkívüli megterhelést jelentene mindkét félnek. Erre tekintettel a Bloomberg szerint sokkal valószínűbb egy olyan - vélhetően Putyin jóváhagyását is bíró kimenetel, amelynek során új részvényesi megállapodást dolgoznak ki, amely egyebek mellett meghatározhatja a Ruszal, Oleg Gyeripaszka által is elfogadható kilépési feltételeit is.