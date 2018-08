Orosz szankciókat jelentett be Washington

A Steve Mnuchin pénzügyminiszter aláírásával kedden közzétett intézkedések szerint két orosz hajózási vállat - a Primorje Maritime Logistics és Gudzon Shipping - a vlagyivosztoki kikötőből indított hajóival nyersolajat szállított Phenjannak, és ezzel megsértette az Észak-Korea ellen érvényben lévő ENSZ-szankciókat.Egy másik rendelkezésével az amerikai pénzügyminisztérium két orosz vállalatot és személyt sújtott büntető intézkedésekkel. Washington állítása szerint a szentpétervári Vela Marine és a szlovákiai székhelyű Lacno és munkatársai, Marina Igorjevna Careva és Anton Alekszandrovics Nagibin segítséget nyújtottak a már amerikai szankciókkal sújtott Divetechnoservice nevű orosz cégnek, hogy az különféle termékeket és szolgáltatásokat biztosíthasson az amerikai szankciókkal sújtott orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSZB).A Divetechnoservice ellen az amerikai kormány júniusban már foganatosított szankciókat, mert orosz kormányzati szerveknek, köztük az FSZB-nek szállított vízalatti felszereléseket. Az FSZB ellen a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba történt beavatkozásáért még az Obama-kormányzat hozott szankciókat 2016 decemberében.A szankciókat ezúttal is az amerikai pénzügyminisztérium jelentette be. "A pénzügyminisztérium megakadályozza a szankcióink kijátszására irányuló orosz erőfeszítéseket" - fogalmazott a szankciók indoklásában Steve Mnuchin pénzügyminiszter. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a most hozott szankciók értelmében az érintettek nem férhetnek hozzá az amerikai pénzügyi rendszerhez.