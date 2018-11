Őrület, ami az olajpiacon van: kilőttek az árfolyamok

Bár az idei évben már szinte megszokottá vált az árfolyamok nagymértékű ingadozása, az utóbbi hetek fejleményei extra szintre emelték az olajpiaci volatilitást. Csütörtökön este nyolc óra után éppen szárnyalnak az árfolyamok, a Brent jegyése több mint 2, a WTI-é pedig közel 3 százalékkal emelkedik.

Az emelkedést most nagyrészt az a remény tüzelheti, mely szerint a hétvégi G20-csúcson Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke és Hszi Csin-ping kínai elnök előrelépést érhet el a kereskedelmi vitában. Egy esetleges érdemi előrelépés pedig javíthatná a világgazdasági kilátásokon keresztül az olajkeresletre vonatkozó várakozásokat is, ami felfelé hatna az árakra is.Ahogyan az is, ha a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének (OPEC) jövő heti csúcstalálkozóján az olajtermelő országok a kitermelés jelentősebb visszafogásáról döntenének, amire egyébként a piaci szereplők többsége számít is. Értesülések szerint korábbi elzárkózását feladva Vlagyimir Putyin már hajlandó belemenni az orosz kitermelés csökkentésébe, bár az orosz elnök szerdán azt mondta, elégedett a 60 dolláros árfolyammal is.Azt követően, hogy október elején négyéves csúcsra emelkedtek az árfolyamok, néhány hét alatt szabadesésbe váltottak, és napjainkra mintegy 30 százalékkal gyengülve az október eleji szintről már 2018-as mélypontok körül állnak. Míg az emelkedést a piaci szereplők jövőbeli olajpiaci kínálattal kapcsolatos aggályai hajtották (elsősorban az iráni szankciókkal összefüggésben), az azóta bekövetkezett esést már a tűlkínálattal és a korábban prognosztizáltnál gyengébb kereslettel kapcsolatos várakozások dominálják