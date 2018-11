Őrület, lézerrel vakítják el a repülőgépek pilótáit le- és felszállás közben Magyarországon

Magyarországon is volt már arra példa, hogy a pilótát annyira elvakította egy lézer fénye, hogy a másodpilótának kellett átvennie a gép irányítását.

A HungaroControl felhívja a figyelmet arra, hogy a pilóták megzavarása a légi közlekedés veszélyeztetésének minősül és akár három év szabadságvesztéssel is sújtható.

Egy kézben hordható lézerrel akár tíz kilométerről is rá lehet világítani úgy a repülőgépre, hogy a fénye megzavarja a pilóta látását, elterelje a figyelmét.Komoly kockázata van annak, ha leszállás vagy felszállás közben a manővert végrehajtó személyzet, csak egy rövid időre is elveszíti az éleslátását, így a lézerzavarás komoly biztonsági kockázatnak minősül a légi közlekedésben. Fontos, hogy a szülők felhívják a gyerekek figyelmét is arra, hogy a lézer nem játék, a repülőgépeket megvilágítani pedig veszélyes.Magyarországon, az idén eddig közel száz bejelentés érkezett a HungaroControlhoz. Csak októberben kilencszer jelezte valamelyik repülőgép személyzete, hogy lézer zavarta őket felszállás vagy leszállás közben, de már novemberben is érkezett két ilyen jelzés. A HungaroControl az ilyen eseteket minden alkalommal haladéktalanul jelenti az illetékes hatóságnak.Az egyik legsúlyosabb eset másfél évtizeddel ezelőtt történt, amikor lézersugárral vakították el egy utasszállító repülőgép mindkét pilótáját, akik közül a kapitánynak sikerült időben visszanyernie látását, de a másodpilóta a leszállást követően sem jött rendbe teljesen.