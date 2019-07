Őrületes mozgásokkal indult a Nasdaqot utánzó új kínai tőzsde

A "kínai Nasdaq" első 25 részvényéből 16 több mint duplázni tudta az árfolyamát az első kereskedési napon az IPO kibocsátási árfolyamához képest, a leggyengébben teljesítő papír is több mint 84 százalékot szárnyalt. A legjobban teljesítők között volt az Anji Microelctronics Technology, a félvezetőgyártó árfolyama 400 százalékos emelkedéssel zárta a kereskedési napot.A tőzsdén, ahol technológiai vállalatok, chipgyártók és egészségügyi cégek részvényei forognak, mintegy 305 milliárd jüannal nőtt egyetlen nap leforgása alatt a piaci kapitalizáció (44 milliárd dollár), az eredeti 225 milliárd jüanról a Reuters számításai szerint.Elemzők szerint sokkal őrültebb árfolyamemelkedés volt, mint amire számítottak. Jó vállalatok ezek, de az árazási szintek nagyon magasak, ilyen drágán nincs értelme a részvények vásárlásának - kommentálta az eseményeket a Shanghai See Truth Investment Management szakértője.A Nasdaqról mintázott tőzsdén amerikai stílusú elsődleges részvénykibocsátási rendszer van, ami egy újabb lépés a kínai tőkepiaci reformok sorában. És jelezheti azon törekvéseket is, hogy az ország technológiai iparága függetlenedjen az Egyesült Államoktól, a technológiai vállalatok ugyanis az amerikai-kínai kereskedelmi háború célkeresztjében vannak.Érdeklődés pedig van a tőzsde iránt, átlagosan 1700-szoros volt a túljegyzés a részvényekre a kisbefektetők körében.