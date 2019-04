Őrült egy világ: hatalmas divat, valódi megélhetés lett drága cipőkkel üzletelni

Ha egy olyan cipőt kínálnak eladásra, amiről tudom, hogy meg fogják venni, akkor felvásárolom az egész készletet

Sok traderhez hasonlóan Johan Aquirre napi szinten figyelemmel követi egy elektronikus platformon, hogy épp nyerőben vagy bukóban van-e. A különbség csak az, hogy nem részvényekkel, kriptodevizákkal vagy kötvényekkel kereskedik, hanem egy olyan termékre specializálódott, ami nem sok embernek fordul meg a fejében, mint alternatív befektetés. Pedig egyre likvidebb a piacuk. Ezek pedig a márkás edzőcipők. Kedvenc platformja pedig a StockX.Van, hogy csak egy-egy darabot vásárol, de az is előfordul, hogy egy teljes "csomagot" megvesz.- mondta. A 31 éves "befektető" a sportcipők többmilliárd dollárosra nőtt másodpiaca szippantotta be, ami egyre kevésbé tűnik hobbinak manapság és egyre inkább látszik megélhetési forrásnak. Akik ezzel foglalkoznak, készek arra, hogy tábort verjenek egy üzlet előtt egy új termék piacra dobásakor, vagy szüntelenül vadásszanak az eladósorba került termékekre az olyan "cipőtőzsdéken", mint a StockX, a GOAT, a Flight Club vagy a Stadium Goods.És hogy mennyit lehet ezzel keresni? Aquirre tavaly 50 ezer dollár értékben adott el cipőket, amelyen a becslései szerint 7 ezer dolláros profitot csinált, ami nagyjából 16 százalékos éves hozamnak felel meg. Saját bevallása szerint ez majdnem egy teljes munkaidős elfoglaltság manapság számára.

A StockX platform működése A tőzsde definíció szerint egy nyilvános, központosított, szabályozott piac. A StockX ugyanúgy működik, mint a tőzsde, eladókat és vevőket hoz össze. A platform használói számára nyilvános, hogy az egyes termékek eddig milyen áron keltek el és az is, hogy az adott pillanatban milyen áron vannak eladók. Nagyon transzparensen minden adatot egy helyen látnak a felhasználók, azt is, hogy milyen méretben hány darabot adtak el az adott termékből. A vevő dönthet úgy, hogy megadja a legalacsonyabb árat, vagy ha azt túlságosan magasnak találja, akkor felvihet egy annál alacsonyabb ajánlatot is. Ha van olyan eladó, aki ennyiért megválik tőle, akkor meg is köttetett az üzlet. Ekkor az eladó a StockX központjába küldi a terméket, ahol ellenőrzik az eredetiséget, majd ha megfelel a követelményeknek, akkor továbbítják a vevőhöz. Többek között Nike, adidas és Air Jordan cipőket lehet venni, de utcai ruhákra, táskákra és órákra is lehet licitálni.

A StockX platformot 2016-ban alapította jelenlegi vezérigazgatója, Josh Luber azzal az ötlettel, hogy a Wall Streetet behozza a ruházati kiskereskedelembe. Mostanra elérte, hogy gyártókkal exkluzív szerződéseket is köt, aminek keretein belül árverésekkel ad el termékeket. Ezt IPO-nak nevezte el (initial product offering), az elsődleges részvénykibocsátás mintájára (initial public offering). Holland árverés formájában zajlik az értékesítés, ahol minden vevő megadja a legmagasabb árat, amennyiért vásárolna és a darabszámot is. Az eladás pedig olyan árfolyamon történik, amivel a teljes készletet értékesíteni tudják. Az első ilyenre januárban került sor és nagy sikere volt, az összesen 800 pár cipőre 10500 ajánlat érkezett 50 és 5000 dollár között. Végül a különböző méretekben eladásra kerülő cipők 75 és 350 dollár közötti áron keltek el. Ez jól jött a gyártónak is, aki az üzletében páronként 70 dollárért tudta volna eladni a cipőket - állítja a StockX.Még indexeket is számol a StockX az elmúlt 24 óra vásárlásai alapján, ami még átláthatóbbá teszi az adásvételt.

Eddig is adták-vették a trendi sportcipőket, a vásárlók számára a legfontosabb másodlagos piacot az eBay, a Craig's List, a Facebook és az Instagram jelentette. A "cipőtőzsdék" abban különböznek tőlük, hogy az elérhető adatok nagy transzparenciát adnak és a hitelesítés vállalásával tulajdonképpen egységes termékeket értékesítenek. Az NPD adatai szerint a globális piac 1 milliárd dolláros lehetett 2016-ban, mostanra pedig valahol 3 milliárd dollár közelében lehet. Közben a sportcipők teljes piaca mostanra eléri a 100 milliárd dollárt globálisan, ami közel a duplája a két évvel ezelőtti értéknek.Ahogy a piac felélénkült, megjelentek a platformokban lehetőséget látó befektetők is. Februárban a Foot Locker 100 millió dolláros friss tőkéhez jutott a Goat Grouptól, amely egy évvel korábban 60 millió dollárból megvette a Flight Club nevű cipőértékesítési platformot. Decemberben az online divatipari kiskereskedő, a Farfetch 250 millió dollárért vette meg a mindössze 3 éves múltra visszatekintő Stadium Goods nevű platformot. A StockX szeptemberben bejelentette, hogy 44 millió dollárt kapott a GV-től (korábban Google Ventures).Ezek a viszonteladói platformok egy újonnan megjelent réteg segítségével nőttek nagyra: azoknak a fiataloknak köszönhetően, akik hajlandóak voltak hajnalban felkelni csak azért, hogy az elsők legyenek a sorban, amikor egy új, trendi cipő megjelenik. Ez egy szubkultúra, amelynek tagjai hajlandók letáborozni, hajlandóak túlzott árakat kifizetni és "trendszetterek" akarnak lenni. De még ezen a szubkultúrán belül is találni olyan vállalkozói-befektetői réteget, akik úgy gondolnak rá, mint például a műtárgypiacra és pénzkereseti lehetőséget látnak benne.A piac pedig mostanra annyira szofisztikált lett, hogy naprakész árinformációk pontosan mutatják, hogy mire van kereslet. Nagyon hasonló a dinamika és nagyon hasonlóan viselkedik, mint a részvénypiacok, például amikor felröppentek a hírek arról, hogy a Nike Air Max-ből egy újabb sorozatot gyártanak, a StockX-en 600 dollárról hirtelen 100 dollárt esett a cipő "árfolyama". Azóta magához tért és legutóbb már 950 dollárt is adtak egy párért.

A tanulság: ha unod a részvényeket és a devizákat és értesz a cipőkhöz, akkor tradelhetsz cipőkkel is. És még az is előfordulhat, hogy pénzt keresel vele.