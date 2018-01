Őrült ötlettől vezérelve dobják piacra a petrót - Kriptodevizával menekülnének a csődtől

Madurot ugyanakkor mindez aligha érdekli, kedden ugyanis bejelentette, február 20-án megkezdik a petro előértékesítését a befektetőknek.

Mi történik Venezuelában?

A hiperinflációval küzdő országok gyakran úgy akarják megoldani a problémáikat, hogy egy új fizetőeszközt vezetnek be. Venezuela elnöke, Nicolas Maduro is hasonló lépést jelentett be még tavaly decemberben , annyi csavarral a történetben, hogy az ország vezetője egy saját kriptodevizát álmodott meg, amelyet petronak neveztek el. Annak érdekében pedig, hogy felkeltse a befektetők, spekulánsok érdeklődését a kriptodevizájuk iránt, Maduro egyben arról is beszélt, hogy a petro mögött az országa olaj, arany és gázkészlete fog állni.Az első információk alapján persze nagyon sokan kételkedtek abban, hogy a projekt sikeres lehet, nagy kérdés ugyanis az, hogy a befektetők vajon mennyire lesznek vevők a petrora a venezuelai állapotok ismeretében.Az elnök korábbi jelzései szerint első körben 100 millió darab tokent értékesítenek, minden token mögött egy hordó venezuelai olaj áll majd, vagyis a kibocsátás értéke meghaladhatja a 6 milliárd dollárt.A kriptodeviza bevezetéséhez nagy reményeket fűz Maduro, várakozásaik szerint a petro segítségével kilábalhatnának a válságból, illetve megkerülhetnék az egyre szigorúbb amerikai szankciókat.A hatalmas olajkészletekkel rendelkező, de szinte semmi mást nem exportáló ország gazdasága az olajár esése miatt gyakorlatilag összeomlott. Maduro szinte teljesen felszámolta a népképviseletet, tavaly augusztusban pedig úgynevezett alkotmányozó nemzetgyűlést választottak, amelyet a nemzetközi közösség jelentős része nem ismer el. Tavaly áprilistól hónapokon át folyamatosak voltak az utcai tüntetések az országban, és több mint százan vesztették életüket.Az országban tavaly 2600 százalék fölötti volt az infláció. Venezuela pénzügyi gondjait jól tükrözi, hogy január elején ismét nem rendezte hozamtartozását egyik kötvénye után és ezzel a venezuelai kormány és a PDVSA állami olajipari cég összesen már 1,28 milliárd dollár adósság kifizetésével maradt el. A dél-amerikai országnak idén 9 milliárd dollár adósságot kell rendeznie, míg az devizatartaléka 9,770 milliárd dollár volt tavaly novemberben.