Őrült számok: elárulta az IKEA, mennyit költöttünk náluk

Vásárlóink 80 százaléka online kezdi vásárlását nálunk, emellett azt látjuk, hogy három áruházunk fontos szerepet játszik abban, hogy inspirációt és lakberendezési tudást biztosítson a döntés meghozatalához. Munkatársainkkal közösen egy új üzleti modell megteremtésén és fejlesztésén dolgozunk, ami az IKEA eddigi 75 éves történetének legnagyobb átalakulását eredményezi majd. Keressük azokat az új lehetőségeket, ahogyan a vásárlókkal kapcsolatba kerülhetünk, folytatjuk már meglévő áruházaink és online szolgáltatásaink fejlesztését, és hogy valódi többcsatornás kereskedelmi szereplővé váljunk, megújítjuk weboldalunkat is

A vállalat közleményéből kiderült az is, hogy már ötödik éve kétszámjegyű növekedést tudhat maga mögött az IKEA, Magyarország így világviszonylatban is a lakberendezési vállalat egyik legdinamikusabban fejlődő piacai közé tartozik. Az elmúlt 5 pénzügyi évben árbevételét összesen 82 százalékkal növelte a Magyarországon piacvezető lakberendezési lánc. Az IKEA vásárlói körülbelül kéthavonta látogatnak el az áruházakba, a magyar otthonok háromnegyedében megtalálható valamilyen IKEA termék.- mondta Mounia El Hilali, a Magyarország - Csehország - Szlovákia régióért felelős kereskedelmi vezetője.Az IKEA elárulta azt is, hogy a látogatóinak a száma egy év alatt 1,1 millió fővel 6,6 millióra, a vásárlók száma 600 ezer fővel 3,7 millióra emelkedett. A vásárlók összesen 33,8 millió terméket vásároltak a lakberendezési vállalattól, az átlagos vásárlás értéke 19 045 forint volt. A kiemelkedő eredményhez az egy év alatt eladott 37 666 kanapé és 54 480 ágy mellett a 17 470 konyhabútor járult hozzá leginkább.