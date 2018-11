Őrült változás az időjárásban - Trópusi Antarktiszra figyelmeztetnek

Az Antarktisz igazából egy sivatag

A jég uralma ellenére az Antarktisz technikailag sivatag, mert nagyon ritkán hullik csapadék. A belső területeken átlagosan 50 mm a csapadék évente, ez a fele a Szaharához képest. De van olyan terület, ahol már 2 millió éve nem volt sem eső, sem hóesés. A kontinens 1 százalékát nem borítja sem hó, sem pedig jég (ezek általában száraz völgyek) és ausztrál tudósok számításai szerint a klímaváltozás miatt a jégmentes részek a kontinens 25 százalékára növekedhetnek majd a 21. század végére. Ez pedig drasztikusan megváltoztathatja a kontinens biodiverzitását. A növények közül jelenleg csak mohák és algák élnek meg, az állatvilágból pedig pingvineknek, fókáknak ad otthont az Antarktisz, illetve a környező vizekben bálnák élnek. Jegesmedve nincs, csak az északi féltekén.

Forrás: AFP / Allison Murray

A szánhúzó kutyák ki vannak tiltva

Bár az Antarktisz felfedezésében nagy szerepe volt a szánhúzó kutyáknak, Roald Amudsent is ők segítették a Déli Sarkra és még több száz felfedező társai voltak, ma már ki vannak tiltva a kontinensről. Az 1980-as években az Antarktisz élővilágáért felelős szervezet kezdeményezte, hogy távolítsanak el minden, nem őshonos állatfajt a területről (az emberek kivételével), így 1994-re a szánhúzó kutyákat is elvitték. Az indoklás az volt, hogy a kutyák betegségekkel fertőzhetik meg a fókapopulációt, vagy megzavarhatják a helyi élővilágot.

Forrás: AFP / Martin Schutt

Mi lenne, ha elolvadna az antarktiszi jég?

A világon található jég 90 százaléka és az édesvízkészlet 70 százaléka az Antarktiszon van. Az amerikai Környezetvédelmi Ügynökség (EPA) adatai szerint a globális felmelegedés miatt az elmúlt 100 évben 15-20 centiméterrel emelkedett meg a tengerszint, ha pedig teljesen elolvadna az antarktiszi jégsapka (ami most átlagban 2133 méter vastag), a világon 61 méterrel emelkedne meg a tengerszint. A Maldív-szigetektől már jóval korábban elbúcsúzhatunk, a szigetek legmagasabb pontja mindössze 2,5 méter, hogy Hollandia tengerszint alatt fekvő részeit ne is említsük.Az elmúlt 25 évben több mint 3 ezer milliárd tonna jég olvadt le az Antarktiszról, a becslések szerint évente 241 milliárd tonna most a veszteség.

Forrás: AFP

A világ legnagyobb jéghegye

A leghidegebb, legszárazabb, legszelesebb kontinens

Nincsenek hivatalosan időzónák az Antarktiszon

világ legnagyobb lejegyzett jéghegye, ami az Iceberg B-15 nevet kapta, 295 kilométer hosszú és 27 kilométer széles volt. 11 ezer négyzetkilométeres területével nagyobb volt, mint egész Jamaica. 2000-ig létezett, amikor több kisebb darabra tört.Nem csak a hőmérséklet és a csapadékmennyiség extrém az Antarktiszon, de a szél is,a francia bázison 1972-ben 320 km/h-s szélsebességet mértek.Az Antarktisz mindegyik hosszúsági vonalon rajta fekszik, a Déli Sark közel van a kontinens középpontjához. Elméletileg az Antarktiszon mindegyik időzóna keresztülmegy, mégsincsenek hivatalosan időzónák. Praktikus okokból az állomások vagy azt az időzónát használják, amelyik ország felügyelete alá tartoznak, vagy az ellátóközpontjuk időzónáját (például az Amudsen-Scott Déli Sark kutatóállomás azt az időt, amit az új-zélandi Christchurch városa, ami a fő beszállítójuk). Az idő beosztását még jobban nehezítik az extrém hosszúságú nappalok és éjszakák, decemberben például egész nap világos van, júniusban pedig legjobb esetben is csak szürkület van.

Forrás: timeanddate.com

Az első ember, aki az Antarktiszon született

Antarktiszi városok

1978-ban született meg az első ember az Antarktiszon, az argentin Emilio Marcos Palma személyébe a helyi argentin bázison. Ezzel ő tartja a Guinness Rekordot is, mint a Föld legdélebbi pontján született ember. Azóta még 10 ember született a kontinensen. Két hivatalos város van az Antarktiszon. Az egyiket, a Villa Las Estrellas nevű települést 1984-ben alapította Pinochet, hogy megerősítse Chile jelenlétét. Ma a város egy kutatóállomás, van iskolája, kórháza, hotele, postája, internetes lefedettsége és mobilhálózata. A másik város Esperanza Base, ami pedig argentin kutatóközpont. A naptári télen 55 lakosa van, 10 család és 2 tanár él ott. Itt született Emilio Marcos Palma, az első antarktiszi gyermek is.Összesen 66 kutatóbázis van az Antarktiszon, ebből 37 egész évben nyitva áll, 1000-4000 között változik éven belül az ott tartózkodó emberek száma. De a téli hónapokban (ami a déli félteke "nyara") több mint 40 ezer turista is megfordul évente.Egy ATM van az Antarktiszon, a Wells Fargo telepítette 1998-ban és amerikai dollárt lehet felvenni belőle. Hét katolikus templom is helyet kapott a jeges kontinensen.

Forrás: AFP / Vanderlei Almeida

A trópusi Antarktisz

A gravitációra is hat a klímaváltozás

A -90 fokos negatív hőmérsékleti rekordok mellett nehéz elhinni, de valaha az Antarktisz egy zöld, trópusi paradicsom volt, ahol oposszumok és hódok is éltek. Ezt bizonyítják, hogy a jégréteg alatti üledékek a trópusokon jellemző növények pollenjeit tartalmazzák. Sőt, ha az elmúlt 100 millió évet nézzük, akkor többnyire ez volt a jellemző a kontinensre és a jelenlegi csak egy kivételes időszak, amikor jég borítja. 52 millió évvel ezelőtt a mostanihoz képest a kétszerese volt a levegőben a szén-dioxid mennyisége, a nagy mennyiségű üvegházhatású gáz jelenléte miatt pedig jóval magasabb volt a Föld átlaghőmérséklete. Tudósok szerint ha így folytatódik a fosszilis energiahordozók elégetése, mint most, akkor néhány száz éven belül az üvegházhatású gázok koncentrációja hasonlóképpen magas lesz a levegőben, mint évmilliókkal ezelőtt.A klímaváltozás és a jég olvadása a gravitációra is kihat: a nyugat-antarktiszi terület 2009 és 2012 között olyan mennyiségű jeget vesztett, hogy kimutatóvá vált a gravitáció csökkenése a régióban. Mivel a jég tömegvonzása hat a környező tengerekre, így a tömegének csökkenésével a jégréteg melletti tengerszint csökkent, ami a Föld másik felén jelent meg a vízszint emelkedésében, ami így nagyobb mértékű volt, mint ami maga az olvadásból következett volna. A Föld még mindig alkalmazkodik az utolsó jégkorszak végén történt változásokhoz, a jégtáblák a Föld kérgét lenyomták azokon a területeken, és ahogy olvadnak, úgy elkezdtek ismét felemelkedni. Ezeken a területeken a tengerszint csökken, ez történik most például Skandináviában. A víz tömegének vándorlásával a bolygó alakja is változik, ez pedig befolyásolja a Föld tengelye körüli keringést is.