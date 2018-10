Összeolvadt a Link és a Waberer's lengyel vállalata

Vállalati felvásárlásokról, összeolvadásokról is előadásokat hallhatunk november 8-ai Business and Finance konferenciánkon, regisztráljon most! ÁTTEKINTÉS

A Waberer's tavaly nyáron jelentette be, hogy 32 millió eurót fordít a lengyel fuvarozócég akvizíciójára, amelyet a magyar vállalat a tavaly júniusban lezajlott nyilvános részvényértékesítéséből származó bevételéből finanszírozott.A szerdai tájékoztatás szerint az egyesülés célja a Waberer's lengyelországi tevékenységének továbbfejlesztése, ügyfeleinek minél hatékonyabb kiszolgálása. A Link 2017-es felvásárlása óta egyébként a Lengyelországban működő vállalat flottájának mérete közel 50 százalékkal nőtt.Tavaly nyáron részben azért lépett tőzsdére a Waberer's, hogy a részvénykibocsátásból befolyó összeg jelentős részéből finanszírozhassa a lengyel fuvarozási cég felvásárlását. A Waberer's menedzsmentje az akvizícióban jó lehetőséget látott és úgy gondolták, sokkal hatékonyabban tudnák működtetni a lengyel céget, valamint az akvizíciónak köszönhetően jelentős szinergiahatásokat is ki tudnak majd aknázni.Úgy számoltak, hogy a Linknek köszönhetően az EBITDA szinergia értéke 1,5-2 millió euró közelében lesz 2017-ben. Érdemi szinergiahatás pedig először 2018-ban jelenhet meg, ekkora ugyanis lezárul a Link cégcsoportba történő integrálása. Így a várakozások szerint jövőre már durván 5 millió euró szinergia érhető el az EBITDA szintjén.A bevételek növekedését a Link akvizíciója hajtotta elsősorban az elmúlt negyedévekben a Nemzetközi Fuvarozási szegmensben, a flottaméret ugyanis jelentősen nőtt a felvásárlásnak köszönhetően. A felvásárlás azonban nem volt problémamentes. Júliusban a Waberer's menedzsmentje igazgatósági felhatalmazást kapott szavatossági követelés érvényesítésére Aleksandra Ellerttel, a Link eladójával szemben. Az ok, hogy az adásvételi szerződés megkötése során nem tárt fel minden információt. (Aznap profit warningot is közzétett a Waberer's az európai fuvarozási piac változásaira hivatkozva.)