Összeomlott Jamie Oliver brit étteremlánca, megszólalt a magyar leány

Az intézkedés csak a brit éttermeket érinti, a franchise-rendszerben működő külföldi éttermeket és a Fifteen Cornwall márkát nem

Mély szomorúság tölt el az események kapcsán és szeretném megköszönni a dolgozóinknak és a beszállítóinknak, hogy több mint egy évtizeden keresztül beletettek mindent az üzletünkbe

Jamie Oliver ugyan bezárja angliai éttermeit, de a bezárások egyik nemzetközi éttermét, így a budapesti éttermeket sem érintik, azok továbbra is nyitva tartanak és a Jamie-től elvárt minőségben várják a vendégeket.



A Jamie Oliver éttermi üzletág tulajdonosi szerkezete eltérő a helyi angol és a nemzetközi piacon. Míg az Egyesült Királyságban található éttermeket direktben üzemeltette Jamie csapata, addig a nemzetközi éttermek franchise partnereken keresztül működnek, tapasztalt régiós partnerekkel. A Zsidai Csoport Jamie közép-európai franchise partnere és így tulajdonosa a budapesti és bécsi éttermeknek is.



A nemzetközi éttermek mindig profitabilisak voltak, most is azok és mintaként szolgálnak Jamie csoportján belül.



A Jamie Oliver Group CEO-ja megerősítette, hogy ugyan az angliai éttermeiket bezárják, de a nemzetközi piacban sok potenciált látnak, szeretnének nemzetközileg fejlődni, sokkal szorosabban együttműködni a partnerekkel és nagyon örülnek, hogy a franchise által külföldön sikeres az éttermi lánc.

Csődfelügyelethez folyamodott Jamie Oliver étteremlánca - jelentette be a vállalat ma. A KPMG-t nevezték ki felügyelőnek az időszakra, amíg a vállalat a hitelezők követeléseitől védetten teheti rendbe a pénzügyeit, befektetőt, vagy vevőt kereshet.- szögezte le a cég.- kommentálta az eseményeket Jamie Oliver a közleményben.Jamie Oliver 2008-ban indította el első éttermét Jamie's Italian néven, fénykorában összesen 42 étteremmel rendelkezett az Egyesült Királyságban. Később franchise-rendszerré alakult át, így többek között az Egyesült Arab Emirátusokban, Ausztráliában, Kanadában, Cipruson, Írországban, Izlandon, Oroszországban, Törökországban, Szingapúrban és Hongkongban is elindultak a sztárszakács neve alatt futó éttermek, illetve Magyarországon is van egy, a Budai Várban.Az étterempiacon egyre erősödő verseny azonban nem tett jót a cégnek, 2017-ben elkezdődtek az étterembezárások. 2018-ban egyszer már meg kellett állapodnia a hitelezőkkel, az elmúlt hónapokban pedig Jamie Oliver az eladás mellett döntött és vevőket keresett a láncra. Most 23 Jamie's Italian étteremmel rendelkezik az Egyesült Királyságban és mintegy 1000 állás kerülhet veszélybe.A magyar éttermet Zsidai Roy cége üzemelteti. A 444 úgy értesült a Zsidai csoporttól, hogy Jamie Oliver cégének vezérigazgatója egy hétfői köremailben nyugtatta a külföldi franchise-éttermek üzemeltetőit, hogy a csődvédelem a nemzetközi tevékenységét nem érinti. A Zsidai Csoport hozzátette, hogy a budapesti helyek (a Budai Várban lévő étterem mellett van egy pizzéria is Jamie Oliver neve alatt a Bulinegyedben) jól mennek.Cikkünk megjelenése után a magyar étterem üzemeltetője is reagált a hírekre, a kapott közleményt változtatás nélkül alább közöljük: