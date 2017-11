Összeurópai vizsgálat indulhat az Uberrel szemben

Az uniós hatóságok a jövő héten határozhatnak róla, hogy összehangolják-e a társaság ellen folyó vizsgálatokat, azt követően, hogy a felháborodott Egyesült Királyság és Olaszország aggályait fejezte ki a társaság adatvédelmi gyakorlata kapcsán. A két ország több viszgálatot is indított az ügyben, csatlakozva ezáltal Hollandia, Ausztria és Lengyelország társaságához.Mint ismert, az Uber csak kedden közölte , hogy tavaly 57 millió ügyfél adatait ellopták tőle hackerek. Az adatlopás áldozatai között volt az Uber 600 ezer amerikai sofőrje is. A hackerek neveket, email-címeket, telefonszámokat loptak el, és eltulajdonították a sofőrök jogosítványainak adatait is. A cég már tavaly felfedezte az adatlopást, de nem értesítette róla sem az érintetteket, sem az illetékes felügyeleti szervet.Az úgynevezett 29-es cikk szerinti adatvédelmi munkacsoport havi találkozóján dönt arról, hogy az országoknak együtt kellene-e kinyomozniuk, vajon az Uber megszegte-e a törvényeket. Attól függetlenül, hogy testület hogyan dönt, a szankciók továbbra is nemzeti hatáskörben maradnak, egészen az általános adatvédelmi szabályozás jövő májusi hatályba lépéséig.Az, hogy egy közös munkacsoport vizsgálódjon valamilyen ügyben, nem jellemző az Unióban. A téma fontosságára és a probléma kiterjedt jellegére tekintettel azonban a tárgyalásokat összeurópai szintre kell emelni - mondta a munkacsoportot jelenleg elnöklő francia adatvédelmi hatóság. Korábban a testület egyebek mellett a Microsoft, a Google, a Facebook vagy a Yahoo ügyeiben is vizsgálódott.Hollandia, amely az Uber európai bázisországa, más EU-tagoknál szigorúbb adatvédelmi szabályokkal rendelkezik, amelyek szerint amennyiben egy társaság nem értesíti a hatóságokat 72 órán belül az adatvédelmi szabályok esetleges megsértéséről, úgy akár 820 ezer eurós büntetéssel is szembenézhet. Noha a hatóság októberben a Microsoftot, májusban pedig a Facebookot kritizálta adatvédelmi megközelítésük miatt, eleddig nem élt a szankció eszközével egyik vállalat esetében sem.Meglepő, hogy egy olyan digitális multi, mint az Uber, mennyire nem megfelelő és nem hatékony biztonsági intézkedéseket alkalmaz az adatvédelem érdekében - fogalmazott Antonello Soro, az olasz adatvédelmi hatóság elnöke. Brit kollégája hasonló értelemben nyilatkozott. A szigetországban egy tavaly őszi, gyanús adatkezelési eset vágta ki a biztosítékot: ijesztőnek tartjuk a felhasználók felé mutatott gyenge átláthatóságot, ami óriási aggályokat vet fel az Uber adatvédelmi elveit illetően - fogalmazott James Dipple-Johnstone.