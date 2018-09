Öt év alatt 300 új papír a magyar tőzsdén?

Van kereslet új tőzsdei sztorikra?

Élénkül a piac?

a következő 4-5 évben 300 papír fog bekerülni a magyar tőzsdére,

Mi kell a kkv-k tőzsdei bevezetésének a sikeréhez?

, az MKB Private Banking igazgatója elmondta, hogy van igény az új tőzsdei sztorikra, de az is fontos, hogy ebben a tekintetben is edukálni kell a befektetőket. A privátbanki piac szépen bővül, Szabó itt a Portfolio friss, pont a konferencia napján megjelent féléves privátbanki felmérésére utalt, amelyből kiderült, hogy fél év alatt közel 10 százalékkal 4600 milliárd forintra nőtt a hazai privátbanki szolgáltatóknál kezelt vagyon, ennek már közel 10 százalékát az MKB PB adja. Szabó ez alapján úgy látja, hogy keresleti oldalon van mozgástér., az Aegon vezető részvényelemzője kiemelte, hogy az ügyfelek vagyonát a legjobb tudással kell befektetni, amikor egy adott céget megvizsgálnak az Aegon elemzői, akkor felteszik maguknak a kérdést, hogy vajon a saját megtakarításukat vajon befektetnék-e az adott részvénybe, ezért alaposan megvizsgálják, hogy vajon szavahihető-e a menedzsment, van-e mér track recordja, látnak-e jó befektetési sztorit a cégben. Intézményi befektetőknél szintén fontos kérdés a cégek mérete, hiszen egy bizonyos vállalatméret alatt nem hatékony a vállalatok elemzése, de ez nem azt jelenti, hogy nem figyelik a kisvállalatokat. Naffa Helena a lengyel tőzsdét emelte ki, ahol sok kisebb vállalat papírja forog, és vannak olyan alapok, amelyek kifejezetten a kis kapitalizációjú vállalatok részvényeire szakosodott, hasonlókra Magyarországon is szükség lenne., a Random Capital elnök-vezérigazgatója szerint csak a nagy, intézményi befektetőkkel nem lehet piacot építeni, főként a kisbefektetők azok, akik rendszeresen adnak, vesznek papírokat, ők azok, akik likviditást hoznak főként a kispapírokban, nekik viszont szükségük van új sztorikra, ezért is fontos a kínálati oldal bővítése. Virág itt emlékeztetett arra, hogy miközben a környező országokban az értékpapír-penetráció eléri a 15-20 százalékot, addig nálunk alig éri el az 5 százalékot, amit érdemben úgy lehetne növelni, ha a mostani 4-5 tőzsdei sztorinál jóval több lenne.szerint annak a munkának, amit az elmúlt években a BÉT belefektetett a tőkepiac fejlesztésébe, már vannak eredményei, a tőzsdei ökoszisztéma felpezsdült. Nagyon sokféle kis- és közepes vállalattal találkoztak az elmúlt időszakban, nagy a szórás méretben, érettségi fázisban, tranzakciótípusban, mert vannak olyan érett kkv-k, amelyek működése több éves múltra tekint vissza, és felkészült a tőzsdei megjelenésre, de vannak olyan vállalatok, amelyek azért keresték meg a tőzsdefejlesztési alapot, hogy lássák azt, milyen munkát kell elvégezniük a következő években ahhoz, hogy konkrét tervekkel keressék meg az alapot, Tóth szerint realitás az, hogy a következő fél évben több vállalat is megjelenjen a BÉT Xtend piacán.szerint a jó befektetési sztori a legfontosabb, hogy vagy növekedést, vagy stabilosztalékot tudjon kínálni a cég, ha pedig az árazás is megfelelő, akkor a nagyobb befektetők is nyitottak az ilyen papírokba való befektetésre. Főleg a kispapíroknál fontos az, hogy a jegyzésben megfelelő legyen a lakossági befektetők aránya, hiszen ez elengedhetetlen ahhoz, hogy likvidek legyenek a tőzsdére bevezetett részvények.ebben a körben egy eléggé meghökkentő kijelentést tett, szerintede ezeknek jelentős részében nem lesz aktív kereskedés, Virág szerint csupán két tucat cég részvénye lesz aktívan kereskedett. Fontos lenne, hogy a következő években a lakossági kereslet is növekedjen a részvények iránt, és ne csak 50-100 ezer ember legyen aktív befektető, hanem ez a szám félmillió közelébe emelkedjen, ami nem is elképzelhetetlen, ha figyelembe vesszük, hogy a privatizációk idején közel 800 ezren váltottak át kárpótlási jegyeket. Virág szerint most jó lehetőség van arra, hogy Magyarországon kialakuljon egy széles lakossági körrel bíró tőkepiac.szerint elsősorban olyan cégeket keresnek, amelyek hitelesek és értéket teremtenek, ahol a cégvezetők hitelesen tudják képviselni a vállalatukat, a céljaikat, itt a beszélgetés moderátora,, a Budapesti Értéktőzsde Kibocsátói Akvizíciók igazgatóságának igazgatóhelyettese elmondta, nem minden cégnél áll össze a cégek a termékem koncepció, vagyis arról szívesen és jól tudnak beszélni a cégek vezetői, hogy mi az a termék vagy szolgáltatás, amit kínálnak, de ha a saját vállalatot kell eladni, jövőképet kell felvázolni, az sokszor nehézségekbe ütközik.szerint az intézményi befektetőket érdeklik a kisebb vállalatok részvénysztorija is, de egy alapkezelőnél az is fontos szempont, hogy az adott kkv-ban legyen meg az a potenciál, hogy méretbeli ugrást tudjon tenni, sajnos azonban eddig nem láthattunk olyan sztorit a BÉT-en, amikor egy vállalat smallcapből blue chippé vált, miközben a lengyel tőzsdén ilyenre volt már példa. Az Aegon Alapkezelő az elmúlt hónapokban kapcsolatban került olyan vállalatokkal, amelyek még csak érdeklődnek a tőzsdére lépéssel kapcsolatban, ott az volt a tapasztalat, hogy a vállalatok sokszor nincsenek tisztában a tőzsdei jelenlét nehézségeivel, kockázataival, vagyis fontos az a felkészítés, edukáció, amit a BÉT jelenleg is folytat.szerint jó sztorik kellenek, ahol a befektetők elhiszik azt, hogy sok pénzt tudnak keresni, mert a kisbefektetők többsége nem arra vágyik, hogy az egymillió forintos befektetésén éves szinten 8 százalékot keressen, mert az a 80 ezer forint jó esetben arra elég, hogy megvegye a karácsonyi ajándékokat, a kisbefektetők meg akarják sokszorozni az eredeti befektetésüket, ez pedig a hazai blue chipekkel nem lehetséges. Virág szerint az Xtendre bevezetésre kerülő cégekkel újra jöhet egy kis borzongás, olyan cégek jönnek a tőzsdére, amelyek a homályból érkeznek, hiszen eddig még nem mutatták meg magukat a nyilvánosság előtt, ezekből pedig akár nagyvállalatok is lehetnek, Virág biztos abban, hogy lehet történelmet írni az Xtenden.