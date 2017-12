Öt részvény, amit nem szabad kihagyni jövőre

Pirelli

A 32 milliárd dollárt kezelő amerikai hedge fund, az Oz Management partnerének kedvenc részvénye a Pirelli. Várakozásai szerint az olasz prémium gumigyártó 60 százalékos hozamot biztosíthat befektetőinek jövőre.Az alapkezelő szereti az abroncsgyártókat, különösen a prémium abroncsgyártókat, a Pirelli-részvények értékeltségét pedig különösen. A profitkilátások jól jósolhatók és stabil növekedés van a cégnél. A luxusautó-piac felpörgött, főleg Kínának köszönhetően: idén már 2,3 millió luxusautót értékesíthettek Kínában, ami jelentős növekedés ahhoz képest, hogy 2006-ban csak 50 ezer darabot adtak el. Drága autóra pedig nem vesz az ember olcsó abroncsot.A Pirelli két hónappal ezelőtt ment csak tőzsdére, de a részvények egyelőre nem igazán mozdultak el a 6,5 eurós kibocsátási ár környékéről. Az Oz Management alapkezelője 11-13 eurós célárat fogalmazott meg a Pirelli papírjaira. Egy évvel ezelőtt a Ryanairt nevezte meg a top pickjei között, ami végül jó ötletnek bizonyult, hiszen a diszkont légitársaság papírjai eddig 21 százalékkal értékelődtek fel idén.

Infineon Technologies

A német félvezetőgyártó részvényeitől szintén 60 százalékos szárnyalást vár jövőre a Pelham Capital alapítója. A társaság az elektromos és az önvezető autók felfutásából profitálhat, mert ezekhez a járművekhez chipek is kellenek.Ross Turner becslései szerint 2030-ra az újautó értékesítések 30 százalékát elektromos autók adják majd, ahogy egyre olcsóbbak lesznek és egyre nagyobb távolságokat tudnak majd megtenni, egyre rövidebb töltési idővel. Az Infineon már most is piacvezető az autóipari félvezetők piacán és várakozásai szerint tovább növelheti piaci részesedését, ahogy átalakul az autópiac.Az Infineon részvényei most 22 eurón forognak, de könnyen felszökhet 35 euróig az árfolyam az alapkezelő szerint. Csak idén 40 százalékkal drágultak a papírok.

Banco Santander

A 12 milliárd dollárt kezelő Algebris Investments alapítója, Davide Serra kedvenc részvénye a legnagyobb spanyol hitelező, a Banco Santander.Véleménye szerint a Santander profitálhat a Banco Popular elvásárlásából, ami nyáron zárulhat le. A bankot 1 euróért veszi a Santander, miután az európai szabályozó hatóságok kijelentették, hogy valószínűleg be fog dőlni a versenytárs. Már el is adták az egyik leányvállalatát 528 millió dollárért. Az alapkezelő hozzáteszi, hogy a Santandernek 175 év alatt egyszer sem volt veszteséges éve.A Santander árfolyama idén 16 százalékkal ugrott meg.

Evry

Júniusban ment tőzsdére a norvég információs technológiai vállalat, de a befektetők egyelőre nem ugrottak rá, alig van a kibocsátási ár fölött az árfolyam. De a Tetragon és Polygon alapítója szerint legalább 50 százalékot szárnyalhat az árfolyam jövőre.2015-ben egy kockázati tőke társaság vette át a céget és kivezette a tőzsdéről. Nagyszabású reorganizációba kezdtek, ennek pedig már kézzel fogható eredményei vannak: a nettó profitszint egy év alatt 6,4 százalékról 10,8 százalékra emelkedett, idén pedig 12,8 százalékra javulhat. Középtávon pedig a 14 százalék a cél. Ezzel az iparágban a legrosszabb profitrátájú cégből a legjobb lett. A befektetők egyelőre nem bíznak benne, hogy tartós lesz a siker, de ha a következő egy évben bizonyítani tudnak, akkor nagy potenciál van a részvényekben.

Criteo

A francia digitális hirdetési vállalat részvénye jó lehetőséget kínál, ha valaki a gyorsan növekvő online hirdetési piacból akar részesedni. A Westray Capital Management alapítója szerint a következő néhány évben megduplázódhat a részvények árfolyama.Az ok, hogy véleménye szerint a részvények nagyon alulértékeltek, a növekedés alapján sokkal magasabb árazás lenne indokolt. Ráadásul nagyon jó készpénztermelő-képességgel működik. A vállalalt jól targetált reklámokat kínál. Még a növekedési fázisban van a cég, az elmúlt hat évben a 13-szorosára emelkedett az ügyfelei száma és 90 százalékuk visszatérő hirdető, ami az elégedettségüket jelzi.