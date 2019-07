Ötödével zuhant a Ryanair profitja

A diszkont légitársaság részvényárfolyama jóformán feleződött az elmúlt két évet tekintve, mely leginkább a kapacitásbőségnek, a Brexitnek, és a Boeing 737 MAX típusú gépek szállításának csúszásából fakadt. Az elmúlt hetekben újabb sztrájkveszély alakult ki az Egyesült Királyságban és Írországban dolgozó pilóták körében, továbbá a portugál légiutas-kísérők esetén.Az ír diszkont légitársaság 243 millió euró profitról számolt be a naptári második negyedévben, mely 21%-kal alacsonyabb érték az egy évvel ezelőtti 309 millió euróhoz képest. Azonban az elemzők ennél rosszabb, 232 millió eurós eredményre számítottak, így mindennek ellenére pozitív meglepetés érkezett a Ryanairtől. A repülőjegybevétel kissé elmaradt a várttól, azonban az extra szolgáltatásokból több pénz folyt be, mint amire az elemzők számítottak.A Ryanair megerősítette a 2019 április elsejétől 2020 március 31-éig tartó pénzügyi évére vonatkozó 750-950 millió eurós profitcélját, míg jelenleg az elemzői konszenzus 832 millió eurót jelez előre.A társaság jegyárai 6%-kal zuhantak éves alapon, és a nyár hátralevő részében további 6%-os hanyatlásra számít a menedzsment.A Ryanair a vártnál jobb gyorsjelentés hatására 2,5% pluszban tartózkodik ma reggel, azonban idén még így is majdnem 5%-os veszteség érte a cég részvényeseit.