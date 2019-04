Öveket becsatolni! Olyan számok érkezhetnek, amibe beleremeghet egész Amerika

Indul a jelentési szezon

Ismét lezárult egy negyedév, így lassan újra a vállalatok növekedési kilátásai kerülnek a befektetők fókuszába, információkat kaphatunk arról, hogy a kereskedelmi háború és a globális gazdasági lassulás milyen hatással van a vállalati eredményekre. A héten megkezdődik a negyedéves jelentési szezon Amerikában, szokás szerint a bankok kezdik a sort, a Dow indexben szereplő vállalatok közül elsőként a JP Morgan teszi közzé első negyedéves számait. Az amerikai nagybank pénteken, az amerikai tőzsdék nyitását megelőzően publikálja eredményeit. Aznap teszi közzé gyorsjelentését egy másik amerikai bank, a Wells Fargo is.

Az elemzői konszenzus szerint a JP Morgan nettó kamatbevétele 14,37 milliárd dollár lehetett, ami 8 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. A teljes bevétel 28,45 milliárd dollárt érhetett el, ami az egy évvel korábbi szintnek megfelelő. A nettó eredmény 7,79 milliárd dollár, az egy részvényre jutó eredmény pedig 2,35 dollár lehetett, ami az egy évvel ezelőtti szinthez képest stagnálást, illetve 4 százalékos növekedést jelent.Az év első három hónapjában az S&P 500 index 13 százalékot emelkedett (2009 harmadik negyedéve óta nem volt ilyen mértékű emelkedés) és jelenleg alig marad el a történelmi csúcsától, pedig bőven volt bizonytalanság a piacokon. A Brexit, a kereskedelmi háború, az amerikai kötvényhozamok alakulása, a kínai gazdaság lassulása mind rontották a hangulatot, az amerikai tőzsdéken mégis rendületlen az emelkedés. Még a vállalati profitvárakozások sem támasztják alá ezt a szárnyalást, az elemzői konszenzus szerint ugyanis az első negyedévben ismét csökkenésnek indulhatott az amerikai cégek profitja: jelenleg 4,2 százalékos esést várnak az S&P 500 indexben szereplő vállalatok összesített profitjára év/év alapon.

Profitcsökkenés jöhet

Gyengélkedik a techszektor

Ha most is inkább kellemes meglepetést okoznak az amerikai vállalatok, amint ahogy az jellemző volt az elmúlt negyedévekre is, akkor lehetséges, hogy ennél kisebb mértékű lesz a profitcsökkenés. Az elmúlt öt évben az S&P 500 vállalatok átlagosan 4,8 százalékkal teljesítették felül az elemzői várakozásokat. A cégek 72 százaléka okozott pozitív meglepetést az elemzői várakozásokhoz képest. Ha mégis csökken végül az S&P 500 profitja, akkor 2016 második negyedéve óta ez lesz az első olyan negyedév, amikor nem tud növekedni az amerikai vállalatok profitja.A negyedév során jelentősen rontották lefelé az elemzők a profitvárakozásaikat és a vállalatok közül többen tettek közzé profit warningokat. December végéhez képest több mint 7 százalékkal várnak most alacsonyabb egy részvényre jutó eredményt az elemzők a konszenzus alapján az S&P 500 vállalataira. A 107 vállalat közül, amely adott várakozást az első negyedévre, 79 warningot tett közzé és mindössze 28 módosította felfelé a kilátásokat. Az első negyedév kezdetekor még közel 3 százalékos profitdinamikával számoltak az elemzők az időszakra, ehhez képest várnak most 4 százalék feletti visszaesést.Az elemzők várakozásai szerint az átfogó S&P 500 indexben szereplő vállalatok több mint fele (54 százaléka) számolhat be profitnövekedésről az első negyedévre az egy évvel korábbi szintről. Ami az egyes szektorokat illeti, mindössze négy szektortól várnak profitnövekedést az elemzők, főként a defenzív szektoroktól, mint a közszolgáltatók, vagy az egészségügy. A legnagyobb profitcsökkenésről az energiavállalatok, a nyersanyagszektor és az információs technológia számolhat be a piaci becslések szerint.

Mindezt úgy, hogy a 11 iparágból 9 esetén növekedhetett a bevétel a január-márciusi időszakban év/év alapon, az élen a kommunikációs szolgáltatásokkal (amibe beletartozik a Facebook, az Alphabet és a Netflix is) és az egészségügy szektorral. Gyengén teljesíthetett viszont az energiaszektor és az információs technológia, utóbbi főként az Apple és az Intel gyengélkedésének tudható be.

Árazás

Historikus viszonylatban nem olcsók most az amerikai részvények. Miközben az S&P 500 index a történelmi csúcsa közelébe emelkedett, addig a profitvárakozások csökkentek, így a P/E ráta megugrott. Jelenleg az S&P 500 index 12 havi előretekintő P/E rátája 16,9-szeres, ami több mint 13 százalékkal haladja meg a 10 éves átlagot.