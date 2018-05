Öveket bekötni, indul a jelentési szezon itthon!

Mikor jelentenek a magyar blue chipek?

Mol

A negyedév során a Mol eredményeit befolyásoló főbb külső tényezők az olajárak változásai, a finomítói és petrolkémiai marzsok alakulása, a közép-kelet-európai üzemanyag-kereslet, valamint a dollár/forint árfolyam éves összevetésű eltérései voltak.

A hazai blue chipek közül elsőként a Mol teszi közzé a negyedéves számait. A Mol esetében a befektetők cégszinten az iparágban hagyományosan kiemelten figyelt EBITDA-ra fókuszálnak, azonban a kamatok, adófizetés és leírások előtt számolt, kiigazított alapszintű pénzügyi eredmény mellett a szabad cash-flow alakulása is rendkívül fontos befektetői szempontból.Integrált olajipari vállalatként az egyes üzletágak terén megmutatkozó részfolyamatok is jelentős súllyal esnek a latba. A kutatás-termelési üzletág (upstream) esetében a figyelem elsősorban a termelési szint és a költségek alakulására irányul, míg a finomítás-kereskedelem (downstream) területén a finomított és petrolkémiai termékek értékesítése bír kiemelt jelentőséggel.Lényeges pont továbbá az is, hogy hogyan halad a vállalati stratégia (Enter Tomorrow 2030) megvalósítása, amelynek értelmében a társaság új területek fejlesztése mellett kötelezte el magát (polyolüzem, fogyasztói szolgáltatások, petrolkémia, e-mobilitás). Mindemellett természetesen örökzöld témát ad a befektetők számára a horvát INA helyzete, illetve az ezzel kapcsolatos hírek.

Magyar Telekom

A menedzsment meghatározott célkitűzéseket 2018-ra (~600 milliárd forint árbevétel, ~190 milliárd forint EBITDA, ~60 milliárd forint szabad cash flow, részvényenként 25 forint osztalék), kérdés, az első negyedév számai alapján változtatnak-e a terveken.

A hazai távközlésben egyre élesebb a verseny (Digi, UPC stb.), kérdés, ez hogyan hatott a Magyar Telekoom hazai bevételeire, marzsára. A magyarországi bevételek alakulásában pozitív trend rajzolódott ki, kérdés, ez folytatódik-e.Az elmúlt negyedévekben a bevételek növekedésének egyik motorja a magyarországi rendszerintegrációs és IT-bevételek növekedése volt (ezt többek között részben EU-forrásokból finanszírozott projektek húzták), kérdés, az idei első negyedévben hogyan érkeztek ezek a bevételek, tudva azt, hogy az első negyedév jellemzően gyenge az RI/IT szegmensben. A macedón piacon is éles a verseny, a befektetők arra figyelhetnek, hogy folytatódott-e a bevételek csökkenése.

Richter

A társaság első negyedéves beszámolója mellett kiemelt figyelemre tarthat számot a gyorsjelentést követő sajtótájékoztató, amelyen a vállalat menedzsmentje által közzétett előrejelzések mellett új információk érkezhetnek az Esmya-üggyel kapcsolatban.

A Richter esetében az Esmya-ügy legfrissebb fejleményeire fókuszálhatnak a befektetők, miután az Európai Gyógyszerügynökség bizottsága vizsgálatot és átmeneti intézkedéseket kezdeményezett a gyógyszergyártó fontos készítményével kapcsolatban. Az Európai Gyógyszerügynökség bizottsága a készítménnyel végzett új kezelések indítását nem javasolta a vizsgálat lezárásáig, amelyre májusban kerül majd sor.Ezt követően a menedzsment visszavágta az Esmya európai uniós és latin-amerikai piacokra vonatkozó, hosszú távú előrejelzéseit. Lényeges kérdés, hogy a társaság más készítményei érdemben ellensúlyozni tudták-e a csökkenő Esmya értékesítések hatását az első negyedév folyamán.A tavalyi üzleti évben a gyógyszertátó árbevételének 21,5 százaléka realizálodott az orosz piacon, az első negyedévben a gyengülő rubel hatása miatt csökkenhetett az orosz operációban realizált árbevétel.

OTP

Az egyik fantázia az OTP-ben az volt az elmúlt hónapokban, hogy ismét bővült a magyarországi hitelállomány, ezen belül a jelzáloghitelállomány is.

Az OTP május 11-én publikálja negyedéves számait.Kérdés, hogy hogyan alakultak a volumenek az idei első negyedévben. A marzsok valószínleg tovább zsugorodtak, kérdés, mennyivel csökkent a nettó kamatmarzs a magyar operációban (a tavalyi negyedik negyedévben 3,16%), és a bankcsoport egészénél (legutóbb 4,38%).Az orosz rubel jelentősen gyengült az elmúlt hónapokban, a forinttal szemben 10 százalékkal volt gyengébb, mint egy évvel korábban, kérdés, ez hogyan hatott az orosz operációra.A negyedéves jelentéssel azt is megtudjuk, mennyi osztalékot fizethet az OTP a 2018-as eredménye után.