Padlót fogtak a toborzási piac nagyágyúi - jönnek az innovatív feltörekvők

Két évvel ezelőtt szinte ökölszabály volt, hogy a munkavállalókat egy tíz százalékos emeléssel már meg lehetett szólítani, de ma már csak úgy ülnek be az interjúra, hogy 50 százalékot kérnek és valahol 30 százalékban meg is egyeznek a munkáltatóval

Az új keretek között a 2-3 éve még bombabiztosan működő megoldások már nem hatékonyak, ezért megjelenetek a piacon az új szereplők, akik a digitalizációban látják a megoldást.

Az egyre nagyobb méreteket öltő, minden iparágat érintő munkaerőhiányra a közvetítő, toborzó cégek többségének nincs bombabiztos megoldása. Ezt legjobban az mutatja, hogy az utóbbi időkben a cégek toborzási stratégiájában a top trendek közé került az ajánlási rendszer, vagyis a munkáltató saját dolgozóit kérdezi meg először, nincs-e a környezetükben alkalmas jelölt az álláshelyre, sőt különböző juttatásokkal - toborzási bónusszal - jutalmazzák is azt, aki "be tud szervezni valakit".Évek óta ismert jelenség a munkaerőpiac kannibalizálódása is, vagyis, már régóta nem a munkanélküliekre lőnek a cégek, hanem jobb fizetést ajánlva egymástól csaklizzák el a dolgozókat. Azonban amíg korábban ez csak fehérgalléros munkakörökre volt jellemző, ma már a szakmunkások is ide tartoznak.- mondta a Portfolio-nak Rácz István, az egyik újhullámos állásportál, az Allas.hu vezetője.Ilyen a szervezeten belüli hálózatelemzésre specializálódott CX-Ray, az automatizált videóinterjúkra és jelöltkiválasztásra fejlesztő Indivizo vagy az újgenerációs karrieroldalként működő Zyntern.

Az Indivizo megoldását mutatják be egy HR-rendezvényen

Az Automatizált Videóinterjú funkció például lehetővé teszi, hogy földrajzi határok nélkül válogassunk, egyszerre akár többszáz interjút folytassunk le, és hatékonyan vonjuk be a csapat tagjait a kiválasztásba. Ezzel nem a személyes interjút helyettesítjük, sőt, inkább több jelentkezőnek adhatunk esélyt, hogy bejussanak a további (személyes) körökbe

A százalékos cég

"A munkaerőpiac eddig soha nem látott átalakuláson megy keresztül, ami hatalmas kihívások elé állítja a munkáltatókat, illetve munkaerő-közvetítőket. Épp ezért a toborzásban, kiválasztásban is alkalmazkodnunk kell a változó körülményekhez és továbblépni az önéletrajz-alapú keresésen" - írta meg a Portfolio kérdéseire Fekete Bálint, az Indivizo társtulajdonosa. A cég innovatív kiválasztási eszközei abban segítenek, hogy a cégek azonnal mérhető, valós képet kaphassanak a jelöltekről.- írta Fekete, aki szerint az Indivizo megoldásainak használatával akár négyszeresére növelhető az új kollégák beválási rátája.A hagyományos megoldások ma jó, ha 50 százalékos hatékonysággal tudnak jelentkezőket felhajtani a hirdetőknek, és már közhelynek számít, hogy amíg korábban a cégek válogattak az alkalmazottak között, mára ez a trend megfordult. A szakmai körökben csak százalékos cégként emlegetett Allas.hu megoldásának lényege, hogy a kereslet és kínálat összefésülésére egy algoritmust állított csatasorba. Az álláskeresők nem pusztán a CV-jüket töltik fel, hanem egy 8-10 perces regisztrációs folyamat segítségével adják meg adataikat, amire a rendszer feldobja a számukra releváns állásokat és azt is megmutatja, hogy hány százalékban felelnek meg az állásra.Ez még érdekesebb, ha a munkaadó szemszögéből nézzük: a hirdetése feladása után egyből látni lehet, hány munkavállaló jöhet szóba a betöltendő álláshelyre és hány százalékban felelnek meg a kritériumoknak. Az oldalon eddig 115 ezer regisztráció történt, mind aktív, tehát nincs olyan profil, amihez régóta nem nyúltak. "Ha pár hónapig nem történik változás, akkor a profil bekerül egy frissítési körbe: először a rendszer rákérdez, hogy az utóbbi időben milyen skill-eket szedett össze, javasolja a frissítését, ha pedig nem érkezik válasz, töröljük a profilt" - mondta Rácz.

Rácz István, az Allas.hu vezetője

Volt olyan cég, ahol például olyan műszaki tolmácsot kerestek, aki franciául és dánul is beszél. Mivel ilyen egyáltalán nem volt, ezért egyeztettünk velük, aminek során kiderült, hogy utóbbi nyelvre csak azért van szükség mert a cég dán és jó lenne, ha az évente idelátogató menedzsmenttel is tudna beszélni, ugyanakkor a munkához elég a francia tudás. Miután kivették a hirdetésből a dán nyelvet, máris több jelölt közül válogathattak

Digitalizálták az ajánlási rendszert

Az emberi erőforrás hatékonyságát adatelemzésekkel vizsgáló startup, a CX-Ray felmérésből kiderült, hogy egy megüresedett állás betöltése Közép-Kelet-Európában átlagosan 51 napba és 630 ezer forintba kerül. A cégek számára tehát a két legfontosabb cél jelenleg, hogy minél rövidebb idő alatt és minél relevánsabb jelölttel tudják pótolni a kiesett embert, ezzel is csökkentve a fluktuáció mértékét.

Ez a funkció hatékonyan "összenyomja" a keresési időt és optimális esetben a 2-3 hónapos önéletrajz adatbázis-egyeztetést 1 napra rövidíti le

A GDPR is megszorongatja majd őket

A rendszer legnagyobb előnye, hogy élő, vagyis, ha például egy hirdetésre nem akad megfelelő jelölt - például 50 százalék alattiak az egyezések - akkor nem kell újat feladni, hanem lehet a már meglévőt módosítani, finomhangolni.- tette hozzá a digitális állásportál vezetője.A munkaerőhiány azoknál a cégeknél a legsúlyosabb, ahol olyan magas a fluktuáció, hogy hiába sikerül betölteniük egy-egy üres pozíciót, közbe ugyanennyi - ha nem több - megüresedik. "Olyan cégekkel is tárgyaltunk, ahol az új munkavállalók egy része még az előtt távozik, hogy a betanítási folyamat véget ért volna, vagyis még azt az összeget sem termelik ki, ami a toborzásuk költsége volt" - mondta Rácz.Az ilyen cégeknél jellemzően már az ajánlási rendszer sem működik, mert a dolgozók minden "használható" ismerősüket megfuttatták már.Az Allas.hu erre találta ki a Pingelést, amely hasonló a Facebook korábban használt "bökés" funkciójához. A hirdetők ugyanis az állás szempontjából releváns adatait látják csak a jelölteknek, a személyeseket nem. De ha egy jelöltet megfelelőnek találnak, akkor meg tudják "pingelni", vagyis kap egy mailt az álláslehetőségről, és amennyiben érdekli, fel tudja fedni magát a hirdető előtt és létrejön a kapcsolat.- mondta Rácz István, aki szerint ezzel tulajdonképpen az ajánlási rendszert digitalizálták és terjesztették ki, mert bár a jelölthöz nincsen "ajánlólevél", ezt helyettesíti az állásra való százalékos relevanciája.Az állásportálnál 51 ezer forint egy 30 napos alapcsomag, ami egy hagyományos hirdetésnek felel meg, a "digitális finomságok", mint a pingelés már kiegészítő csomagban vásárolhatók. A cégvezető ugyanakkor hozzáteszi, hogy amíg máshol dátum - vagy fizetős kiemelés - alapján kerülnek előre a hirdetések, itt relevancia, tehát a százalékos megegyezés alapján.Ezek a digitális megoldások nemcsak a munkaerő megtalálásban hatékonyabbak, de a költség terén is és nem csak a hirdetőknek. Mivel már nem csak a vezető beosztású emberek megszerzéséhez kell fejvadász eszközöket bevetni - mint néhány évvel korábban - hanem a fizikai munkások esetében is, ezért jelentősen megnőttek a munkaerő-közvetítők költségei, miközben hatékonyságuk csökkent, még úgy is, hogy sok cég már megmozdult és nyitott a közösségi média és a komplexebb digitális megoldások felé.Ráadásul május 25-én életbe lép az új uniós adatvédelmi szabályozás (GDPR), amely működésük alapvető folyamataiban kényszeríti változásra a toborzó cégeket. Például az olyan álláshirdetések, ahol nincs megnevezve az állást kínáló cég, így a jelentkezőknek gyakorlatilag fogalmuk sincs arról, hogy kinek adják ki az adataikat, enyhén szólva aggályosak. De a szabályozás kitér arra is, hogy ha egy állást betöltenek, akkor nem elég ezt közölni a szerencsés jelölttel, de az összes többit is ki kell értesíteni, ami eddig nem igazán volt jellemző, így ez a jövőben plusz kapacitásokat köt majd le, amely további költségnövekedést eredményez a cégeknél.Tehát a GDPR is a digitalizált működésű állásközvetítők malmára hajtja a vizet, ahol már most automata üzenetet kapnak azok a jelöltek, akik nem kapták meg az állást. "A pingelés funkcióját már eleve úgy alkottuk meg, hogy GDPR-kompatibilis legyen, hiszen a jelöltnek hozzá kell járulnia, hogy a hirdető megkapja az adatait, csak ezután tud vele kapcsolatba lépni" - mondta Rácz istván, aki szerint egyértelmű a versenyelőnyük azokkal szemben, akinek plusz kapacitásokat kell fordítani az adatvédelmi szabályok betartására is.