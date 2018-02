Paks 2: Ausztria beveti fegyverét az építkezés megakadályozására

Az előzmények - egyebek mellett a brit projekttel kapcsolatos tapasztalatok alapján ugyanakkor kevés az esélye annak, hogy az osztrák kereset eredményes lesz.

Az erősen nukleárisenergia-ellenes Ausztria már tavaly március elején, a Paks 2 projekt bizottsági engedélyezésekor jelezte ezirányú szándékát, miután korábban hasonlóan járt el a brit Hinkley Point esetében is, arra hivatkozva, hogy a beruházás állami támogatása torzíthatja a regionális piacokat.Tavaly októberben - az ausztriai választások előtt napokkal - az osztrák kancellár, Christian Kern hivatalosan is bejelentette, hogy megtámadja az Európai Unió engedélyét, amelyben az oroszok által finanszírozott Paksi bővítést jóváhagyták. Kern akkor nem árulta el, mikor nyújtja be a keresetet, de azt igen, jogászai már dolgoznak az ügyön.2018 január 22-én aztán az osztrák környezetvédelmi minisztérium is megerősítette, Ausztria keresetet nyújt be az Európai Bíróságnak a paksi atomerőmű bővítése ellen. A közlés alapján az osztrák kormány azt kéri, hogy a bíróság semmisítse meg az Európai Bizottság határozatát, mellyel jóváhagyták a bővítést. Az Európai Bizottság rossz üzenetet küld az energiapolitikában azzal, ha habozás nélkül jóváhagyja az atomerőmű építéséhez nyújtandó támogatást" - szólt a tárca indoklása.A magyar kormány kitart a paksi kapacitásfenntartás mellett, amely az EU, a magyar és nemzetközi hatóságok teljes kontrollja és engedélye mellett zajlik - reagált a január végi bejelentésre a Miniszterelnökség, amely szerint nem meglepő, hogy a közismerten több évtizede antinukleáris álláspontot képviselő osztrák állam elvi, politikai alapon vitatja az Európai Bizottság határozatát. Ausztria már 2016 februárjában a formális versenyjogi vizsgálat keretein belül is eljuttatta észrevételeit Brüsszelbe. Ezeket a megjegyzéseket is értelmezve és értékelve jutott arra 2017 tavaszán az Európai Bizottság, hogy a Paks 2 projektet - egy 2014 óta tartó több mint három éves egyeztetési folyamat eredményeként - jóváhagyja. Vagyis az Ausztria által kifogásolt versenyjogi döntés keretében a brüsszeli testület alaposan értékelte az antinukleáris tagországok, illetve szervezetek észrevételeit, ugyanakkor nem találta azokat szakmailag megalapozottnak - hangsúlyozta a Miniszterelnökség. Az osztrák állam a brit Hinkley Point C atomerőművi beruházás állami támogatását jóváhagyó döntés tárgyában is pert indított az Európai Bizottság ellen. Az eljárásba a magyar kormányzat is beavatkozik az Európai Bizottság és a Brit Kormány oldalán - közölte a Miniszterelnökség korábban.Ausztria tiltakozása ellenére a korábban meghatározott ütemterv szerint, februárban megkezdődik a paksi atomerőmű két új blokkjának építése - erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a TASZSZ orosz hírügynökségnek nyilatkozva január 24-én. "Nem lehet kétséges, hogy minden - beleértve a beruházásokat - a tervnek és a meghatározott határidőknek megfelelőnek valósul meg" - mondta a tárcavezető, aki szerint ugyanakkor a lépésnek az ütemtervre nem lesz hatása, és minden az eredeti terv szerint halad.Az Európai Bizottság 2014 novemberében kezdte vizsgálni a paksi atomerőmű-bővítés állami támogatását, végül tavaly tavasszal jóváhagyta az orosz hitellel megvalósuló projektet.