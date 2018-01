Paks 2: szándéknyilatkozatot írt alá a Rolls-Royce

A Rolls-Royce és az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. által aláírt szándéknyilatkozat a Paks 2 projekt keretében kiépítendő irányítástechnikai (I&C) rendszerek megvalósítása és karbantartása területén tervezett együttműködésre vonatkozik. A Rolls-Royce tavaly már több magyar társasággal is együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá A Rolls-Royce közleménye szerint a most aláírt szándéknyilatkozat értelmében a felek megvizsgálják azokat a potenciális területeket, ahol együtt tudnak működni annak érdekében, hogy "világszínvonalú irányítástechnikát biztosítsanak a Paksi Atomerőmű számára".A társaság nukleáris ágazatának vannak tapasztalatai a Paksi Atomerőmű új blokkjaiba a Roszatom által beépíteni tervezett VVER-technológiája terén. Finnországban jelenleg is dolgozik azon, hogy modernizálja a Loviisa Atomerőmű VVER típusú reaktorainak biztonsági irányítástechnikai rendszerét. Emellett a Rolls-Royce-t választották az irányítástechnikai rendszerek elsődleges szállítójának az ugyancsak finnországi Hanhikivi-1 projektben is, és a közelmúltban írt alá szerződést az irányítástechnika engedélyezési támogatására.Az MVM OVIT szakterülete a telephelyi műszaki szolgáltatások és mérnöki tevékenységek, valamint az elektromos és irányítástechnikai rendszerek karbantartása, és szintén részt kíván venni a Paks 2 projektben.