Paks 2: több száz magyar kkv venne részt a beruházásban

Számos hazai alkatrészgyártó kis- és közepes vállalkozás jelenleg is beszállítója a nagy energetikai berendezéseket gyártó multinacionális vállalatoknak. A hazai építőipar az utóbbi években olyan technológiai fejlesztéseket hajtott végre és olyan tapasztalatokat szerzett a mélyépítésben és magasépítésben, amellyel képes a beruházás ezzel kapcsolatos tevékenységeit szakszerűen végrehajtani. A hazai irányítástechnikai vállalkozások ma is részt vesznek alvállalkozóként a nemzetközi piacon különböző típusú erőművek beruházásaiban. A magyar vállalkozások alkalmasak és készülnek is a Paks 2 beruházásban való intenzív részvételre

A tárca nélküli miniszter közlése alapján 2018 első felében tervezik elindítani a magyar vállalkozókat naprakész információkkal ellátó Információs Központot, és elindulnak majd azok a támogató programok is, amelyek a vállalatok beruházásorientált kompetenciáit erősítik, technológiafejlesztését, telephelyfejlesztését, kapacitásbővítését segítik, és elősegítik részvételüket a projektben. Emellett a vállalkozók, illetve munkavállalóik felkészültségének erősítésére országos felkészítő, minősítésszerző képzési program indul különböző szakmacsoportokban - tette hozzá. A lépések azt a célt szolgálják, hogy az államközi szerződésben megfogalmazott 40 százalékos magyar beszállítói arány szint elérhetővé váljon.Süli válaszából az is kiderül, a A Paks II. Zrt. társaság jelenleg 362 fő munkavállalóval rendelkezik. A projekttársaság dolgozóinak 93%-a egyetemi, illetve főiskolai végzettséggel bír. A mérnökökön túl további műszaki egyetemi, illetve műszaki főiskolai végzettséggel rendelkező munkatársak is dolgoznak a társaságnál, de jelentős a jogi, valamint közgazdasági egyetemen diplomát szerzett munkavállalók létszáma is.A miniszter tájékoztatása arra utal, hogy miután a hazai nehézipar, nehézgépipar jelentős részben megszűnt az elmúlt évtizedekben, elsősorban az alkatrészgyártó kkv-k, az építőipari cégek, valamint az irányítástechnikai vállalkozások vehetnek részt jó eséllyel a beruházásban.- fogalmazott válaszában.