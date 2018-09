Paksi Atomerőmű: vizsgálatot követelnek a mérési furcsaságok miatt

reális a gyanú, hogy 2018. július 30. és augusztus 12. között a paksi atomerőmű hűtővizének kifolyójától 500 méterre folyásirányban meghaladta a Duna vizének hőmérséklete a 30 Celsius fokot.

a paksi atomerőmű hiányos adatokat adott meg a közérdekű adatszolgáltatás keretében

mintha az autósok saját maguk mérnék a saját sebességüket, ráadásul az automata sebességmérőjük éppen a szigorúbb sebességkorlátozásokhoz érve meghibásodik, ezért tartalék kézi készülékkel kezdik el mérni a saját sebességüket, pedig a szabályok így is elég rugalmasak

Az automata hőmérsékletmérő, amelyik óránként vizsgálja a vízhőmérsékletet, Paksnál éppen a kritikus, alacsony vízállás idején romlott el.

Paks 2 környezetvédelmi engedélye szerint nem bocsátható vissza 30 foknál melegebb hűtővíz a Dunába, ha tehát működne a két új blokk, amelyek ugyanezt a melegvízcsatornát fogják használni, akkor a magyar energiatermelés 60-70 százalékát adó két erőművet másfél hónapra le kellett volna állítani

Kizárt, hogy tartható lett volna a hőmérsékleti határérték; vízügyi modellekkel bizonyítható, hogy a nyilvánosan elérhető adatok alapján nem lehetett 30 fok alatt tartani az ellenőrző ponton a dunai vízhőmérsékletet, a Paksi Atomerőmű tehát megsértette a jogszabályi előírásokat

Vajnai a paksi atomerőműtől hivatalos és nyilvános adatokat kért, melyeket 2018. szeptember 4-én elektronikus formában meg is kapott - számol be a Bejelentés az Országos Atomenergia Hivatalnak című bejegyzésében. Ezek alapján szerinteEgy hatályos rendelet szerint nem lehetne átlépni ezt a hőmérsékleti korlátot, csökkenteni kellett volna az erőmű teljesítményét.Az atomerőmű által kiadott hivatalos adatokat és a Vízügyi Főigazgatóság méréseit összevetve bizonyítható, hogy az atomerőmű a méréseit a reggeli órákban végezte, amikor a leghidegebb volt a folyó vize - hívja fel a figyelmet Vajnai. A forró nyári napokon akár 1,5 Celsius-fokkal is magasabb hőmérsékleteket mért a délutáni órákban a Vízügyi Főigazgatóság szondája a reggeli mérésekhez viszonyítva. A vízügyi adatok szerint idén 27,6 Celsius fok volt a legmagasabb hőmérséklet, amit az atomerőmű felett, tehát az erőmű által még nem érintett szakaszon mértek. A reggeli órákban végzett mérések is azt mutatják, hogy július 30. és augusztus 12. között 1-2 tized fokkal maradt a 30 Celsius fokos szint alatt a Duna vizének hőmérséklete, és nagy valószínűséggel állítható, hogy a délutáni órákban átlépte ezt a szintet - következtet Vajnai Attila. Ebben az időszakban az atomerőmű hűtővizének hőmérséklete - amit közvetlenül a Dunába eresztenek -, 35 és 36 Celsius-fok között mozgott, ami megdöntött minden eddig rekordot.A fentiek alapján Vajnai Attila arra kérte a hatóságot, hogy folytasson le vizsgálatot az ügyben, és tájékoztassák a közvéleményt annak eredményeiről.A szerdai posztot követően csütörtökön újabb bejegyzés jelent meg a facebook-oldalon. Ebben Vajnai azt írja,, ezért újabb levelet küldött nekik. Korábbi válaszában az atomerőmű ugyanis napi egy hőmérsékleti adatot jelenített meg a kivett és visszavezetett vízzel és a melegvíz-csatorna bevezetési pontja alatti 500-en lévő szelvényben a Duna vizével kapcsolatban. A folyamatos mérés azonban nem napi egy mérést jelent, ezért az átadott adatok hiányosak - hangsúlyozza. Újabb, az atomerőműnek küldött levelében ezért az összes vonatkozó mérési adat átadását kéri.A mérési furcsaságok miatt Jávor Benedek, a Párbeszéd európai parlamenti képviselője hatósági bejelentést tett a "törvénysértés" kivizsgálását követelve. Blogjában ismertetett álláspontja szerint a jelenlegi paksi mérési gyakorlat olyan,(a 30 fokos korlát magasabb, mint a Nyugat-Európában bevett 28 fokos hőmérsékleti határ).Az elmúlt hetekben a Paksi Atomerőmű hűtővizének hatására a Duna kritikus mértékben felmelegedett. Az erőmű adatai szerint hajszállal ugyan, de az előírt 30 fok alatt maradt az ellenőrzési ponton a vízhőmérséklet (29,88 C fok), az Energiaklub és az Átlátszó ugyanakkor 30 fok feletti eredményeket mért.Ezért kézi mérésre álltak át, amely naponta egy alkalommal mérte a vízhőmérsékletet. A mérés időpontja azonban a reggeli-délelőtti órákra esett, amikor a Duna vízhőmérséklete még messze nem érte el a napi maximumot, pontos helyszíne pedig nem ismert, így elképzelhető, hogy relatíve alacsonyabb hőmérsékletű zónában történtek a mérések, miközben a 30 fokos korlátot a teljes folyószelvényben teljesíteni kell. Az Átlátszó által kikért adatok alapján a vízügyi hatóság és az atomerőmű által mért dunai vízhőmérsékletek eltérést mutattak. A Paks által kibocsájtott hűtővíz hőmérséklete 2018. július 7. és 2018. augusztus 27. között minden nap meghaladta a 30, és heteken át elérte a 35-36 C fokot is.- fogalmaz Jávor, aki szerint a jelenlegi előírások megszegésére is sor került.- állítja a politikus, aki ezért az Országos Atomenergia Hivatalhoz, a környezetvédelmi hatósághoz és a vízügyi szervekhez, valamint a Paksi Atomerőmű Zrt.-hez fordult, felszólítva őket hatósági vizsgálat lefolytatására az engedélyben foglaltak megsértése miatt, a szükséges jogkövetkezmények megállapítása és szankciók alkalmazása érdekében. Jávor szerint a jelenlegi gyakorlatnak sürgősen véget kell vetni, és egyben azonnali hatállyal felmondani a helyzetet még tovább súlyosbító Paks 2 szerződését.