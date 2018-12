Paksi hitel: már majdnem félmilliárdba került csak az, hogy van

Vagyis összesen már több mint 1,3 millió eurót (mintegy 430 millió forintot) kifizetett Magyarország az orosz félnek csak azért, mert lehetővé teszi a hitel lehívását szükség esetére.

Azt eddig is tudtuk, hogy az Oroszországgal kötött hitelszerződésben lehetőség van arra, hogy a magyar állam bármikor előtörlessze a lehívott összeget, Süli elmondása szerint "a kedvező pénzpiaci feltételeket kihasználva" idén májusban ez meg is történt, így most egy fillérrel sem tartozunk az oroszoknak.A miniszter azt is elárulta, hogy az orosz fél által rendelkezésre tartott, de le nem hívott hitelösszeg után 0,25%-os rendelkezésre tartási díjat kell fizetni, ez 2016-ban 250 ezer, 2017-ben 762 500, míg 2018-ban 334 454 eurót jelentett.