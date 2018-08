Pánik a magyar szállodákban: özönlenek a tursiták, mégis nagy a baj

Csökken a szezonalitás, növekszik a forgalom

Már tavasszal látszott, hogy nagyobb forgalomra számíthatunk idén nyáron. Főleg a vidéki wellness, valamint Balaton-parti szállodáinkban tapasztaltuk, hogy a tavaszi hónapokban már 5-10%-kal több foglalást rögzítettünk a nyári időszakra, mint tavaly

A turizmus teljesítménye 2010 óta évről évre rekordokat dönt Magyarországon: a vendégéjszakák számának bővülése már negyedik éve 6% feletti, a 2017-es év pedig minden idők legjobb turisztikai éve volt. A KSH adatai szerint tavaly a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 7,9%-kal, a belföldi vendégeké 5,6 %-kal haladta meg az egy évvel korábbit, és országosan 29,5 millió vendégéjszakát regisztráltak. Úgy tűnik, hogy az idei évben is folytatódik a növekedés, az augusztusi hónapnak pedig kiemelkedő szerepe lehet az idei év turisztikai sikerében, annak ellenére, hogy a munkaerőhiány még mindig komolyan sújtja az egész ágazatot, különösen a szállodaipart.Május végére elérte a 10 milliót a vendégéjszakák száma Magyarországon, ami az előző év első öt hónapjához képest 7,1 %-os növekedést jelent. Az év első öt hónapját összesítve az is figyelemre méltó, hogy az ország minden részében növekedett a vendégforgalom. A elemzése szerint ez arra utal, hogy több desztinációban sikerül bizonyos mértékben csökkenteni a szezonalitást és a forgalom területi koncentrációja is enyhül. A belföldi vendégéjszaka-számok a Balatonnál emelkedtek a legnagyobb mértékben (14%-kal), még úgy is, hogy az időjárás viszonylag kiszámíthatatlan volt.Azszállodáiban is tovább növekedtek a bevételek 2017-ről 2018-ra.- mondta el a Portfolio-nak, a szállodalánc stratégiai igazgatója, aki hozzátette, hogy a nyári hónapok forgalma valóban kiemelkedően magas lett. A vidéki szállodák kihasználtsági mutatóiban a legalacsonyabb növekedés 4,5%, míg a legmagasabb 13% volt; a fővárosi szállodák kihasználtsága pedig átlagosan 3,5-5%-kal nőtt a tavalyi évhez képest.A hotellánc által üzemeltetett wellness és Balaton-parti szállodákban továbbra is a magyar vendégek vannak többségben (desztinációtól függően 50% és 80% között), míg Budapesten a külföldiek aránya 90% fölött alakul. Nemcsak a vendégek száma növekedett az elmúlt évhez képest, hanem az átlagos költésük is, ami azt mutatja, hogy a kihasználtságnál nagyobb arányban emelkedtek a realizált bevételek.

Budapest továbbra is a turisták egyik kedvenc hazai célpontja (Forrás: Szigetváry Zsolt, MTI)

Teltházakkal telik az augusztus

Az egyéni szabadidős vendégeknek továbbra is vonzó város Budapest, emellett a hónap első felében a Sziget Fesztivál tovább élénkíti a keresletet a főváros iránt. Emellett az olyan sportesemények is kedvező hatást gyakorolnak a budapesti szállodák forgalmára, mint a Judo Grand Prix, valamint a junior ökölvívó-világbajnokság

Az augusztusi hónapban is szép számokra számítanak a hazai szállodaipar szereplői: különös potenciállal bír az augusztus 20-ai hosszú hétvége. "A jó idő és a hosszú hétvége miatt sokan augusztusra időzítették az üdülést" - vélimarketing menedzsere. Az online szállásközvetítő vállalat elemzése szerint több mint két és félszeresére nő a szállásadók forgalma közelgő hosszú hétvégén a tavalyi év ugyanezen időszakához képest, a vendégek pedig átlagosan mintegy 47 ezer forintot fizetnek foglalásonként. Az úti célok közül Siófok, Hajdúszoboszló, Eger, Szeged és Gyula a legkeresettebbek.szállodalánc is sokat vár az augusztustól:- véliközponti üzletfejlesztési igazgató, aki szerint a lánc budapesti szállodái összességében 90% feletti havi foglaltsággal üzemelnek majd, több teltházas éjszakával, illetve az átlagos szobaárban is legalább 5-6%-os emelkedést vár. A Balaton iránt továbbra is töretlen a kereslet belföldről és a környező országokból egyaránt, így balatonfüredi szállodák (Hotel Marina, Hotel Annabella) is "csúcsra vannak járatva". Az augusztusi 93-94%-os havi átlagos foglaltság már évek óta megszokott, és ez idén sem lesz másként.

A Balaton iránt is töretlen a kereslet (Forrás: Mohai Balázs, MTI)

A munkaerőhiány még mindig óriási probléma

Egyre gyakrabban látni példákat arra is, hogy a külföldön szakmai tapasztalatot szerzett munkaerőt visszacsábítják Magyarországra, mert a szállodapiac nagyobb szereplői már itthon is ki tudják termelni az ehhez szükséges színvonalú bért

Több piaci szereplő elmondta lapunknak, hogy üzemeltetési oldalról a nyári időszak egyik legnagyobb kihívása a piacképes munkaerő hiánya, amelyet egyre inkább tetéz a magas fluktuáció.elnöke szerint bár a vendégek számosságára sehol az országban nem lehet panasz, a fontosabb idegenforgalmi desztinációkat továbbra is nehezen érinti a kereskedelem és a vendéglátás területein jellemző munkaerőhiány.A szállodaipar szereplői számos különféle megoldással próbálják kezelni a munkaerőhiányt, Budapesten a modernebb szállodák közül többen kevésbé munkaintenzív protokollokat alakítanak ki a becsekkolásnál, például informatikai megoldásokkal igyekeznek az élő munkát megspórolni.- tette hozzá Gál Pál Zoltán.A nyári szezonban további segítséget jelent ennek a szektornak a diákmunka, azonban az olyan felelősségteljes és komoly szakmai tapasztalatot igénylő pozícióknál, mint a szakács, a főpincér vagy a szállodamenedzser, nem lehet betanított munkaerőt alkalmazni.

Augusztusban többször várható teltház a fővárosi szállodákban (Forrás: Jászai Csaba, MTI)

Ezeket a munkaköröket a legnehezebb betölteni

Jelenleg 80-90 nyitott pozíció van cégszinten, a szakmunkások közül főleg pincéreket és szakácsokat keresünk, illetve a szállodai műszaki szakmunkások területén is nehéz a pótlás. Már hosszabb ideje kiemelkedő a kereslet a szobatakarítók iránt, ami a munkakör értékét is átárazta, de a különösebb képzettséget nem igénylő mosogatás és takarítás területén is hiányok vannak

képzési és szervezetfejlesztési igazgatója elmondta, hogy Budapesten kívül - néhány kivétellel - a vidéki városokat (Bük, Sárvár, Hévíz, Pécs, Győr) is elérte a munkaerő-utánpótlás problémája. A balatoni szállodákat szintén erősen érinti a probléma, ahol a szezonális üzemelésből adódóam a létszámok feltöltése tavasszal meglehetősen nehéz munka volt.- mondta el lapunknak az igazgató, aki hozzátette, hogy meglepő módon, az ötcsillagos szállodáikban is több recepciós munkakör betöltetlen.A szállodalánc a munkatársaknak kedvező intézkedéssel és egyre színesebb juttatási csomaggal igyekszik vonzóvá tenni a nyitott pozíciókat, illetve hozzájárulni a meglévő munkaerő megtartásához. Az Accent Hotelsnél szintén az iparágon belül kiemelkedő kondíciókat kínál a munkavállalóknak a fenti probléma csökkentése érdekében. Ezek Kerek Péter szerint nemcsak a bérben, hanem az egyéb juttatásokban (például cégcsoporton belüli üdülés), valamint a képzési- és karrierlehetőségben is megmutatkoznak.