Pánik a tőzsdéken, soha nem volt még akkora zuhanás, mint most!

Brutális esés

Az amerikai tőzsdék meredeken estek a hétfői kereskedésben, bizonyos szakaszokban már-már pánikszerűek voltak az eladások, a Dow Jones index már közel 1600 (!) pontos mínuszban is állt, vagyis 6,2 százalékot veszített az értékéből, pontértékben egyébként soha nem volt még ekkora zuhanás a Dowban, az S&P 500 index már 124 pontos mínuszban is volt, vagyis 4,5 százalékkal lejjebb is állt már, mint a pénteki záráskor.

A mozgás hevességét jól mutatja, hogy annak nagy része a piaczáráshoz közeledve, kevesebb, mint egy óra alatt zajlott le, azóta viszont masszív felpattanást látunk, a piaczárás előtt egy órával már "csak" 2,5-3 százalékos mínuszban álltak a vezető amerikai részvényindexek, aztán néhány perc alatt újra 4-4,5 százalékos mínuszba ütötték őket, a hétfői záráskor pedig a Dow Jones 4,6, az S&P 500 pedig 4,1 százalékban állt.

Miért ütik a részvényeket?

Már az amerikai kormány is aggódik

Még a Bitcoin is

A hétfői eséssel egyébként az S&P 500 és a Dow Jones gyakorlatilag "lenullázta" idei teljesítményét, vagyis ha nagyon messziről nézzük, akkor idén nagy kilengésekkel gyakorlatilag nem mozdultak a világ vezető részvényindexei, az emelkedés és az esés hevessége azonban nagyon masszív volt, a Dow Jones az idei csúcsáról a hétfői mélypontig közel 10, az S&P pedig közel 8 százalékot esett. Az esés egyébként már az elmúlt napokban elkezdődött, hétfőn pedig begyorsult.A hétfői esésben a pénzügyi és az energiaszektor papírjai járnak az élen, előbbieknél a Wells Fargo esése borított mindent, utóbbiaknál részben az olajár esése húzta lefelé a szektor vállalatainak részvényárfolyamát. Kifejezetten gyengék voltak a hétfői kereskedésben az amerikai egészségügyi szektor papírjai is, miután az Amazon, a Berkshire Hathaway és a J.P. Morgan bejelentette, hogy partnerségre lépnek azért, hogy a korábbinál olcsóbb megoldást találjanak az alkalmazottaik egészségügyi ellátására.A részvényindexek esésével párhuzamosan a félelemindexként is ismert VIX értéke közel megduplázódott, olyan magasan, mint hétfőn, utoljára 2015 augusztusában ált.Egyébként a mai amerikai esés után borzasztó nyitás jöhet kedden az európai tőzsdéken, az amerikai határidős részvényindexek további esést vetítenek előre, a határidős DAX hétfő este 9 órai állása alapján a német tőzsdén 490 pontos, közel 3,8 százalékos zuhanással indulhat a nap.a globális tőkepiaci rali már 2009 márciusa óta tart, igazán nagy korrekciót nem láttunk azóta, ráadásul az emelkedés az elmúlt hónapokban egyre meredekebbé vált, sok indikátor szinte minden időtávon masszív túlvettséget jelzett (a vezető amerikai részvényindexek havi RSI-je bőven 80 felett állt), főleg a hosszú távú túlvettség esetén a múltban gyors és masszív esések következtek, ezt látjuk most is.a fentebb említett technikai hatásokra erősítenek rá azok az algoritmusok, amelyek bizonyos technikai szempontból fontos szintek elestével automatikusan eladásokat hajtanak végre, egymást kergetve egyre mélyebb szintekig, részben ennek a hatását láttuk hétfőn is.a befektetők attól tartanak, hogy a jegybankok lazításának végeztével a hozamok elindulnak felfelé, a kamatkörnyezet megváltozása pedig több csatornán keresztül is negatívan hat a vállalatok működésére és a részvényeik árazására. A magasabb kamatok mellett emelkedik a vállalatok kamatterhe, ami negatívan hat az eredményükre, másrészt a magasabb állampapírhozamok mellett (a 10 éves amerikai állampapírok hozama már közel 2,9 százalékig emelkedett) minden más befektetés, például a részvények is kevésbé lesznek vonzóak, ráadásul a vállalatértékelési modellekben is csökken a vállalatérték, ha magasabb diszkontrátát használunk. A hozamemelkedéssel kapcsolatos várakozások a legutóbbi amerikai munkaerőpiaci adat megjelenését követően erősödtek fel, a vártnál jobb makroadat hatására ugyanis a befektetők egyre inkább azzal számoltak, hogy az amerikai jegybank a vártnál jóval agresszívebben szigorít majd, vagyis nagyobb mértékben emel majd kamatot, mint amire a piaci szereplők eddig számítottak. Egyébként a piaci szereplők nem számítanak arra, hogy a Fed a következő kamatdöntő ülésén kamatot emelne, arra legközelebb a márciusi ülésen kerülhet sor, és a várakozás az, hogy az év során még kétszer emel kamatot az amerikai jegybankA Fehér Ház közleményben reagált az amerikai részvénypiacok zuhanására, mint írják, mindig aggodalommal tölti el őket, ha a piacok veszítenek az értékükből. Az elnök és környezete már csak azért is aggódva figyelheti az eseményeket, mert Donald Trump az elmúlt hónapokban több alkalommal is büszkén hirdette, hogy a részvénypiacok szárnyalása az új kormány, és személyesen az elnök gazdaságpolitikai lépéseinek köszönhető, úgy tűnik, egy masszív korrekció nem fér bele Trump elképzelésébe.Hétfőn a befektetők mindent adtak, amit értek, nem csak a részvény- és devizapiacokon volt nagy az esés, de a kriptodevizáktól is szabadultak a befektetők, a Bitcoin árfolyama például közel 15 százalékkal 7000 dollár alá esett, ilyen alacsonyan tavaly november közepén állta az árfolyam, ezzel a kriptodeviza csak idén már értékének közel felét elveszítette. A befektetők attól tartanak, hogy egyre szigorúbb szabályozás alá esik majd világszerte a kriptodevizák kereskedése, ezzel kapcsolatban fontos esemény, hogy az amerikai tőzsdefelügyelet vezetőjét kedden hallgatják meg a témában.