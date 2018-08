Pannon vagy O2 is lehet a magyar Telenor új neve

A Telenor márkanevet még három évig használhatja a cég, ezért még ráérnek eldönteni a névválasztást, alaposan elemzik a lehetőségeket és az egyik opció az, hogy a PPF az új országokban is behozza az O2 brandet. De az is elképzelhető, hogy minden ország saját márkát kap.Az is benne van a pakliban, hogy a magyar Telenor visszakapja a régi brandjét, vagyis újra Pannonnak hívják majd, de egy harmadik lehetőség sem kizárható, vagyis az, hogy teljesen új brand mellett dönt a PPF a 4 új országban.A Forbes bedobta, hogy széles körben terjedő várakozás Magyarországon, hogy előbb-utóbb az itteni céget továbbadják egy helyi, esetleg kormányzati hátszéllel száguldó versenyzőnek. Arra a kérdésre, hogy a PPF nyitott-e erre, és hogy mennyire terveznek hosszú távon a magyar Telenorral Bartonicek azt válaszolta, hogy mindenképp hosszú távú befektetésként tekintenek a magyar Telenorra. Arra a kérdésre, hogy kaptak-e már vételi ajánlatot, vagy legalább megkeresést Bartonicek nemmel felelt.A PPF-nél úgy látják, hogy vannak olyan szegmensek, amelyekben alulreprezentált a magyar Telenor, ezekben valóban komoly piacirész-növekedéssel terveznek, leginkább a B2B területeken.Azzal, hogy a Vodafone megszerezte a UPC-t a mobilcég Magyarországon vezetékes szolgáltatásokat is kínál, ezt a PPF inkább lehetőségnek látja, mert Bartonicek szerint két ilyen szolgáltató integrálása nagyon komoly feladat, nem lesz könnyű megtartaniuk a fókuszt a folyamat során. A vezetékes és a mobil konvergenciájáról a PPF vezetője azt mondta, az valóban egy létező modell, de vannak más jó modellek is, amelyek sikeresek lehetnek, tehát nem stresszelnek.A lehetséges későbbi akvizíciókkal kapcsolatban Bartonicek elmondta, most egy darabig azzal lesznek elfoglalva, hogy a megvett cégeiket a kívánt irányba állítsák, megfelelően üzemeltessék. De sose mondják, hogy soha. Jöhetnek bármikor kitűnő lehetőségek, de a következő egy évben egy újabb, jelentősebb akvizíció esélye egyelőre igen csekély.