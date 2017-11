Párizsba költözik az Európai Bankhatóság

A tagországok európai ügyekkel foglalkozó szakminisztereinek tanácsülésén többfordulós, titkos szavazás útján választották ki az új helyszínt. A jelenleg még a brit fővárosban működő, de a Brexit miatt költözni kényszerülő szervezet új székhelyeként eredetileg nyolc tagállam pályázott. A banki szabályokat megszövegező és koordináló EBA befogadására Frankfurtot, Dublint, valamint Bécset tartották a legnagyobb esélyesnek, utóbbi helyett ugyanakkor végül Párizs került be a szavazás második fordulójába, a harmadikba pedig már csak a francia és az ír főváros.Korábban írtunk arról, hogy Magyarország is kandidált arra, hogy az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) Budapestre helyezze át a székhelyét, ha a Brexit miatt Londonból távozni kényszerül, jelentette ki július végén Varga Mihály, de igazán komoly esélye csak Párizsnak és Frankfurtnak volt . Végül Magyarország nem is pályázott, Takács Szabolcs miniszterelnökségi államtitkár ma este Brüsszelben azt mondta, Magyarország az Európai Gyógyszerügynökség és az Európai Bankhatóság új székhelyére is be tudott volna nyújtani egy versenyképes, jó pályázatot, de nem tette, hogy így segítse a régió azon országait, amelyekben még nincs uniós ügynökség.Hétfőn a minisztereknek az ugyancsak londoni központú Európai Gyógyszerügynökség (EMA) új székhelyéről is szavazniuk kellett, s a voksolást az utolsó fordulóban Amszterdam nyerte.