Pénzt kapott a világ meghódítására az egyik legnagyobb biciklimegosztó

A legnagyobb kínai biciklimegosztók, az Ofo és a Mobike agresszív fejlesztésekbe fogtak, az Ofonak ahhoz kell a pénz, hogy ne maradjon le a terjeszkedésben. Kínán kívül is elindítják a szolgáltatásaikat és a tervek között szerepel, hogy a biciklik nagyobb választékát kínálják. A gyors növekedés időszakából a minőségi növekedés időszakába kerültek - kommentálta az Ofo alapítója és vezérigazgatója. Jelenleg 200 millió felhasználója van világszerte és 21 ország 250 városában működik az Ofo.A társaság azt nem közölte, hogy a tőkeemelésre milyen árfolyamon került sor, előzőleg 2017 júliusában kapott 700 millió dollárt az Ofo, amivel akkor 2 milliárd dollárra értékelték a biciklimegosztót.Az Alibaba volt a legnagyobb befektető, de az Alibaba egyik leányvállalata, az Ant Financial, valamint a kínai kockázati tőke társaságok, mint a Haofeng Group, a Tianhe Capital és a Juni Capital is részt vettek a tőkeemelésben.