Piacmanipuláció miatt vizsgálják a Financial Timest

A Financial Times szerdán írt arról, hogy értesüléseik szerint a Wirecard egyik szenior szingapúri vezetőjét azzal gyanúsítják, hogy hamis és félredátumozott szerződésekkel illegális tranzakciókat bonyolított le, melyre válaszul egy nap alatt 25%-ot esett a cég papírjainak árfolyama, majd 13,4%-os mínuszban zárt.Másnap a Wirecard közleményt adott ki, melyben azt írja, hogy a cikk "pontatlan, félrevezető és rágalmazó." Minden vádat tagadtak és azt írták, a jogi megfelelést nagyon komolyan veszik. A kommentárban kitértek arra is, hogy az FT cikke téves információkon alapul és hogy shortosok támadták meg a céget, még mielőtt a cikk megjelent volna.Rövidesen a német pénzügyi hatóság, a Bafin is reagált: jelezték, hogy elkezdték vizsgálni, hogy a cikk piacmanipulációnak minősül-e. A szingapúri értesülés hitelességét nem vizsgálják, hiszen ez kívül esik a Bafin hatáskörén.