Pluszban zártak az amerikai tőzsdék, kilőttek az olajárak

A vételi kedvet jelentősen támogatták a kínai-amerikai kereskedelmi egyeztetésekről kiszivárgó hírek, melyek szerint a két fél bizonyos mértékű haladást érhetett el a vitatott kérdésekben. Értesülések szerint Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke mielőbbi megállapodást sürgetett a részvénypiac megtámogatása érdekében.Az S&P 500 index végül 0,4 százalékkal 2585 pontig emelkedett, a Dow Jones IA index hasonló mértékű erősödéssel 23 878 pontig jutott, míg a Nasdaq kompozit indexe közel 1 százalékkal 6957 pontig kúszott fel.A befektetők a kereskedelmi vita mellett a Federal Reserve decemberi kamatdöntő ülésről kiadott jegyzőkönyvét is érdeklődéssel várták, amely arról tanúskodott, hogy az amerikai jegybank a korábbiaknál türelmesebb álláspontot alakított ki a 2019-es monetáris politika tekintetében, így a szeptemberben idénre valószínűsített három kamatemeléssel szemben most már csak két szigorítást tart elképzelhetőnek idén.Az olajpiac is pluszban zárt szerdán, a mintegy 5 százalékos drágulással pedig az árfolyamok már a legutóbb december közepén látott szinteken járnak; a Brent azonnali jegyzése 61, a WTI-é 52 dollár felett áll. A kereskedelmi tárgyalások és az OPEC kitermeléscsökkentése mellett az is felfelé hajtotta az árakat, hogy az Egyesült Államok nyersolajtartalékai az előző héten csökkentek.